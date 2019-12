Erstmals in der Darts-Geschichte holt eine Frau einen Sieg bei der WM in London.

Die Engländerin Fallon Sherrock bezwang bei ihrem Debüt in der Professional Darts Corporation (PDC) ihren Landsmann Ted Evetts mit 3:2. Die 25-Jährige sagte nach der Partie im Alexandra Palace von London: "Ich bin einfach froh, was ich für den Dartsport erreicht habe." Sie hoffe, dass noch mehr Frauen nachkommen würden. Sherrock hatte anfangs noch mit ihrer Nervosität zu kämpfen, lag 0:1 und dann 1:2 zurück. Aber sie hielt dagegen und warf gegen den Weltrangenlisten-77. insgesamt sechs perfekte Darts.



In der zweiten Runde trifft sie jetzt am Samstag auf die österreichische Nummer 1, Mensur Suljovic. Im "Ally Pally" sind seit vergangenem Jahr zwei der 96 Startplätze für Frauen reserviert.