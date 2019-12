Die Britin Fallon Sherrock hat bei der Darts-WM in London einen weiteren Sieg errungen.

Die 25-Jährige setzte sich in der zweiten Runde im Alexandra Palace gegen den Weltranglisten-Elften Mensur Suljovic aus Österreich mit 3:1 durch. In der dritten Runde am kommenden Freitag trifft sie nun auf ihren Landsmann Chris Dobey.



Sherrock hatte am Dienstag gegen den britischen Spieler Ted Evetts als erste Frau überhaupt einen Match bei einer gemischten Darts-WM gewonnen.