Der Niederländer Michael van Gerwen ist zum dritten Mal in seiner Karriere Darts-Weltmeister.

Er bezwang am späten Abend im Alexandra Palace von London das traditionell am Neujahrstag ausgetrageneden Endspiel gegen den Briten Michael Smith mit 7:3. Van Gerwen führt seit fünf Jahren die Darts-Weltrangliste an. Er erhält für seinen dritten WM-Erfolg ein Preisgeld von 500.000 britischen Pfund.