Das Coronavirus legt zunehmend das öffentliche Leben in Deutschland, in Europa und anderen Teilen der Welt lahm. Schulen Schließen, Grenzen werden dicht gemacht, Notstände ausgerufen. In unserem Nachrichten-Blog geben wir einen Überblick über alle wichtigen Entwicklungen.

Samstag - 14. März

+++ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat auf Twitter an alle Rückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz appelliert, zunächst zwei Wochen zu Hause zu bleiben - auch wenn man keine Symptome zeigt.

+++ Das Robert-Koch-Institut hat seine Liste mit Coronavirus-Risikogebieten erweitert. Dazu zählen jetzt auch das österreichische Bundesland Tirol und Spaniens Hauptstadt Madrid. Dort ist die Ansteckungsgefahr nach Einschätzung der Fachleute besonders hoch. Bisher galt das für Italien, die Region Grand Est in Frankreich, den Iran und Teile von China und Südkorea.

+++ In China bleibt die Zahl der Neuerkrankungen mit dem Coronavirus niedrig. Nach Angaben der Pekinger Gesundheitskommission wurden gestern elf neue Fälle nachgewiesen. Sieben der betroffenen Personen seien aus anderen Ländern in die Volksrepublik gekommen. Damit fiel den Angaben zufolge die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland erstmals höher aus als die der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland.

+++ Die Einreisesperren der USA für Europäerinnen und Europäer sind in Kraft getreten. Nicht-US-Bürger, die sich in den vergangenen zwei Wochen in einem Schengen-Staat aufgehalten haben, dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Die Maßnahme soll zunächst für einen Monat gelten.

+++ Die Brandenburger Landesregierung will heute gemeinsam mit den Kreisen, kreisfreien Städten, Krankenhäusern und Ärzten über weitere Maßnahmen gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus beraten. Bei dem Treffen in Potsdam wird es auch darum, wie das Aussetzen des regulären Unterrichts an den Schulen bis zum Ende der Osterferien organisiert werden kann. Lehrer sind weiter in der Schule, um freiwilligen Unterricht über das Internet anzubieten. Kinder von Ärzten, Schwestern oder Pflegern, von Eltern aus Behörden, Polizei und Feuerwehr sollen weiter zur Schule gehen können. Dafür sind Notfallpläne in Planung - auch für die Kita-Betreuung, die in bisheriger Form vorerst ausgesetzt wird.

Freitag - 13. März

+++ Die Stadt Nürnberg hat die Austragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März gegen Italien untersagt. Wie der DFB am Abend mitteilte, wegen der Coronavirus-Krise gelte dort ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen. Daher sei die Absage des Spiels unumgänglich.

+++ Präsident Trump hat für die USA den nationalen Notstand ausgerufen. Krankenhäuser sollten ihre Notfallpläne aktivieren, sagte er in Washington. Mit der Maßnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 freigesetzt. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde CDC wurden in den USA bislang mehr als 1.600 Covid-19-Fälle registriert. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen. Seit Mitte Januar wurden in den USA weniger als 14.000 Tests durchgeführt.

+++ Dänemark schließt bis auf Weiteres seine Grenzen. Die Maßnahme gelte ab dem morgigen Samstag 12 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen in Kopenhagen mit. Auch Polen schließt von Sonntag an seine Grenzen für Ausländer. Polnische Staatsbürger, die ins Land zurückkehren, sollen für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden.

+++ Türkei stellt Flüge nach Deutschland ein. Ab morgen früh werde es auch keine Flugverbindungen mehr nach Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Spanien, Schweden und in die Niederlande geben, sagte der türkische Transportminister Turhan in Ankara. Die Maßnahme gelte bis zum 17. April.

+++ Italien verzeichnet den höchsten Anstieg der Zahl an Todesopfern innerhalb eines Tages seit Beginn der Zählungen: 250. Damit sind in Italien 1.266 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, wie der Zivilschutz in Rom mitteilte. Die Zahl der Infektionen stieg auf mehr als 17.600 - rund 2.500 mehr als am Vortag.

+++ Der Pianist Igor Levit gibt in Zeiten des Coronavirus Haus-Konzerte auf Twitter. Jeden Abend um 19.00 Uhr wolle er, wann immer er könne, per Livestream für sein Publikum spielen, kündigte der 33-Jährige an. "Bis wir uns alle wieder gemeinsam, real, nah beieinander versammeln und Kunst erleben können, so der Künstler.

+++ 160.000 Menschen haben die Oper "Carmen" im Gratis-Stream der Berliner Philharmoniker aus der Staatsoper Unter den Linden gesehen. Das teilte das Konzerthaus mit. Der Livestream wurde in Zusammenarbeit mit dem RBB realisiert. Die Philharmoniker stellen während der Schließung ihres Saals mehr als 600 Konzerte in ihrer "Digital Concert Hall" kostenlos als Streams zur Verfügung.

+++ In Berlin werden alle Clubs, Bars und Kneipen ab Mitte nächster Woche geschlossen. Bei der Gastronomie wolle man aber den Bereich aufrechterhalten, der mit einem Essensangebot der Versorgung diene, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Müller Freitag. Die rechtlichen Grundlagen für diesen Schritt sollten Dienstag beschlossen werden. Am 20. April wolle man die Situation wieder bewerten. Auch der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt soll eingeschränkt werden. Stuttgart ordnete ebenfalls an, alle Bars und Klubs zu schließen, ebenso Museen, Kinos und Bäder.

+++ Die Bundesregierung ist nach Worten von Kanzlerin Merkel gewillt, alles zu tun, was notwendig sei, damit Deutschland möglichst gut durch diese Krise komme. Man werde "so agieren, wie wir es möglichst kraftvoll tun können", sagte sie. Die am Freitag vorgestellten Steuer- und Liquiditätshilfen zum Schutz von Unternehmen und Arbeitsplätzen seien in der Geschichte Deutschlands einzigartig.

+++ Der Bundesstaat Louisiana in den USA verschiebt die Vorwahlen der Demokraten und der Republikaner. Neuer Termin ist der 20. Juni. Die innerparteilichen Abstimmungen über den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten waren eigentlich für den 4. April geplant.

+++ Bei Volkswagen gibt es einen ersten bestätigten Infektionsfall. Im VW-Werk Kassel ist ein Mitarbeiter der Verwaltung positiv auf den Erreger getestet worden. Der Mann sei von einer Reise zurückgekommen, ihm gehe es gut. Fünf Kontaktpersonen aus seiner Abteilung seien in häusliche Quarantäne geschickt worden.

+++ Nachbarschaftshilfe gefordert. Überall im Internet werden derzeit Aufrufe gestartet, sich unter Nachbarn zu unterstützen. Hilfe könnten vor allem bewegungseingeschränkte Menschen gebrauchen, sagt die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, Gabriele Schlimper, im Deutschlandfunk. Jede Form von Hilfe sei besser als keine: aufeinanderzugehen und nachfragen, ob man beim Einkaufen etwas mitbringen solle.

+++ Griechenland schließt Gaststätten und Einkaufszentren. Supermärkte und Apotheken blieben geöffnet, teilte Gesundheitsminister Kikilias mit. Zuletzt war die Zahl der bestätigten Fälle auf 190 sprunghaft angestiegen.

+++ In Paris schließen mit dem Louvre und dem Moulin Rouge zwei der berühmtesten Touristenattraktionen der Stadt. Weitere Informationen, wie sich das Coronavirus auf das Reisen derzeit auswirkt, finden Sie hier.

+++ In Großbritannien ist die für Mai angesetzten Kommunalwahlen um ein Jahr verschoben worden. Das habe Premierminister Johnson entschieden, berichtet die BBC.

Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust. (AFP / Rodger Bosch )+++ "Wir haben es mit einem Jahrhundertereignis zu tun." Eindringlich hat einer der international führenden Virologen, Jeremy Farrar, Direktor des britischen Wellcome Trust, im Dlf vor der Coronavirus-Pandemie gewarnt: "Der beste Vergleich ist die Spanische Grippe von 1918."

+++ Schon am Wochenende keine Bundesliga mehr: Die Deutsche Fußball Liga stellt den Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ab sofort ein. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag werde verlegt, teilte die DFL mit.

+++ Amerikanischen Medienberichten zufolge hat sich mit Brasiliens Präsident Bolsonaro der erste Staatschef mit dem Coronavirus infiziert. Vergangene Woche hatte sich Bolsonaro mit Donald Trump getroffen. Das Weiße Haus berief deshalb eine Dringlichkeitssitzung, heißt es. Um 20 Uhr (MEZ) will Trump eine Pressekonferenz geben. Bolsonaros Sohn wies die Darstellungen allerdings zurück. Sein Vater sei negativ getestet worden, erklärte er.

+++ Auch Sachsen-Anhalt schließt von Montag an die Schulen Kitas im Land. Die Regelung gelte bis zum 13. April, teilte die Landesregierung am Freitag in Magdeburg mit. Zuvor hatten viele andere Bundesländer ähnliche Maßnahmen angekündigt. Näheres zum Thema Schule und Kitas finden Sie hier.

+++ Der von der Ausbreitung des Coronavirus besonders betroffene Kreis Heinsberg hat die Bundeswehr um Notfallhilfe gebeten. Dabei gehe es um Laborkapazitäten, um zeitnah Ergebnisse zu bekommen, sagte eine Kreis-Sprecherin. Ob die

Bundeswehr auf die Bitte schon reagiert hat, konnte die Sprecherin nicht sagen.

+++ Die Lufthansa will wegen der massiven Geschäftseinbußen in der Corona-Krise um staatliche Unterstützung bitten. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Spohr in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter mit. Einem Konzernsprecher zufolge gibt es Gespräche mit der deutschen Regierung sowie mit Österreich, Belgien und der Schweiz.

+++ Freiberufliche Künstler und Kulturschaffende treffen die Absagen von Konzerten, Messen, Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern schwer. Im Internet haben sie eine Petition gestartet, mit der sie Hilfen fordern. Innerhalb von nur zwei Tagen wurde sie fast 80.000 Mal unterzeichnet. Bund und Länder haben inzwischen beschlossen, ihnen unter die Arme zu greifen. Wie die Bundesregierung mitteilte, sollen in Abstimmung mit den Kommunen Finanzhilfen und Mittel für Härtefälle zur Verfügung gestellt werden. Dies gelte insbesondere für Freiberufler und private Kultureinrichtungen.

+++ In Afrika ist das Coronavirus inzwischen in 18 Ländern nachgewiesen. Am Freitag kamen Kenia, Äthiopien, der Sudan und Guinea hinzu. Bei den meisten Fällen handelt es sich entweder um Ausländer oder Reisende, die aus dem Ausland zurückkehrten. In den meisten Ländern liegt die Zahl der Fälle im einstelligen Bereich.

+++ Auch in Thüringen bleiben von Dienstag an alle Schulen und Kitas geschlossen. Das teilte Thüringens Bildungsminister Holter (Linke) mit.

+++ Der Start des Sommersemesters wird an den nordrhein-westfälischen Hochschulen vorerst bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien, verschoben. Das teilte die Landesregierung mit. Ursprünglich sollte das Sommersemester an den Fachhochschulen am 23. März und an den Universitäten am 6. April beginnen.

+++ In Österreich bleiben ab Montag alle Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, geschlossen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, müssen außerdem Restaurants, Bars und Cafes um 15 Uhr schließen. Bundeskanzler Kurz forderte alle Arbeitnehmer auf, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Das Paznauntal und die Gemeinde St. Anton am Arlberg wurden unter Quarantäne gestellt.

+++ Auch Baden-Württemberg schließt alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart mit.

+++ Mit einem zweiten gestorbenen Mann in Baden-Württemberg sind bislang sieben Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland bekannt. Es handele sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit.

+++ Der von der Ausbreitung des Coronavirus besonders betroffene Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) hat die Bundeswehr um Notfallhilfe gebeten. Dabei gehe es um Laborkapazitäten, um mehr Menschen testen zu können und zeitnah Ergebnisse zu bekommen, sagte eine Kreis-Sprecherin. Im Kreis Heinsberg sind nach Angaben vom Freitag inzwischen 553 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

+++ Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können, wie ein Aida-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Kreuzfahrtschiff AIDAsol in Hamburg (picture alliance / Imagebroker)

+++ Auch Rheinland-Pfalz schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Montag die Schulen und Kindertagesstätten. Die Regelung gilt zunächst bis Ende der Osterferien am 17. April, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Eine Notbetreuung werde vor Ort ermöglicht. Rheinland-Pfalz ist das achte Bundesland, das flächendeckende Schulschließungen ankündigt. Näheres zum Thema Schule und Kitas finden Sie hier.

+++ Die Europäische Union stockt ihre finanziellen Hilfen wegen der Coronavirus-Epidemie auf. Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte in Brüssel an, Investitionen von insgesamt 37 Milliarden Euro auf den Weg zu bringen. Außerdem werde die EU für Unternehmen Kredite in Höhe von acht Milliarden Euro bereitstellen. Die Vorschriften zur Begrenzung der Staatschulden und bei Staatshilfen sollen gelockert werden. Von der Leyen sagte, es sei nicht möglich, das Virus zu stoppen, aber seine Ausbreitung müsse verlangsamt werden.

+++ Auch Nordrhein-Westfalen schließt in der kommenden Woche wegen des Coronavirus alle Schulen. Sie sind ab Montag bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. Auch die Kitas werden ab Montag geschlossen. Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser dürfen grundsätzlich nicht mehr besucht werden. Näheres zum Thema Schule und Kitas finden Sie hier.

+++ Die weltweite Zahl der Toten durch die Coronavirus-Pandemie ist auf mehr als 5000 gestiegen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf offizielle Angaben der einzelnen Länder. Die meisten Todesfälle gab es demnach in China und Italien.

+++ In der spanischen Provinz Katalonien sind vier Gemeinden zur Sperrzone erklärt worden. Knapp 70.000 Einwohner dürfen das Sperrgebiet nicht mehr verlassen.

+++ Tschechien hat seine Grenzen für alle Reisenden geschlossen. Nach Angaben des Innenministers dürfen tschechische Bürger auch nicht mehr ausreisen.

+++ Die Bundesregierung hat Hilfen für die deutschen Unternehmen wegen des Coronavirus angekündigt. Finanzminister Scholz erklärte in Berlin, es werde Steuererleichterungen in Milliardenhöhe für die Firmen geben. Zudem sagte Scholz unbegrenzte Kreditprogramme zu. "Unser Land steht vor einer sehr ernsten Situation", sagte Scholz. Angesichts von Schulschließungen, Absagen von Veranstaltungen und anderen Einschränkungen sei es selbstverständlich, dass jeder "ein mulmiges Gefühl" habe. Die Krise werde "sehr spürbare Folgen" haben, wenn es um die wirtschaftlichen Konsequenzen gehe. +++

+++ In Mecklenburg-Vorpommern sind von Montag an wegen des Coronavirus Schulen und Kindergärten in Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim geschlossen. Dies verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin.

+++ Der englische Fußballverband setzt den Spielbetrieb der Profis bis Anfang April aus. Frühestens ab dem 3. April soll der Ball in der Premier League und in anderen Wettbewerben wieder rollen, heißt es auf der Webseite.

Auch die Premier League pausiert. (imago sportfotodienst - Andrew Yates)

+++ Nepal lässt Bergsteiger nicht mehr auf den Mount Everest. Sämtliche Gipfelexpeditionen zwischen März und Mai seien ausgesetzt worden, teilte Tourismusminister Yogesh Bhattarai mit. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Coronavirus-Epidemie. In Nepal gibt es bislang einen bestätigten Krankheitsfall.

+++ Die Bundeswehr testet ihre Soldaten vor einem Auslandseinsatz auf das Coronavirus. Man bereite sich zudem auch in der Truppe auf höhere Fallzahlen vor, sagt ein Sprecher des Verteidigunsministeriums. Daher habe man 1200 Betten für das eigene Personal vorbereitet und Isolationseinrichtungen geschaffen. Manöver etwa mit ausländischen Truppen würden eingeschränkt.

+++ In Deutschland befinden sich derzeit nach Angaben des Gesundheitsministeriums 23 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Man habe 28.000 Intensivbetten und 500.000 Krankenhausbetten, sagt ein Sprecher des Ministeriums. In Europa sei dies "absolute Spitze". Nun würden die Krankenhäuser aufgefordert, mehr Betten in Intensivbetten umzuwandeln, um auf eine wachsende Anzahl von Fällen vorbereitet zu sein.

+++ Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Das teilten das Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Schleswig-Holstein ist damit das sechste Bundesland, das sich zu einem solchen Schritt entschließt.

+++ Auch in Kroatien werden Schulen und Universitäten für zwei Wochen geschlossen. Ab Montag soll der Unterrichtsstoff online oder über Sonderkanäle des Fernsehens vermittelt werden, kündigt Ministerpräsident Andrej Plenkovic an.

+++ Bahnreisende können ab der kommenden Woche nach den Worten von Bahnchef Richard Lutz Spartickets in Gutscheine umtauschen, um Reisen leichter abzusagen. Das gelte zunächst für Reisen bis Ende April, sagte Lutz im Bundesverkehrsministerium in Berlin. Normalerweise sind Sparpreise zwar günstiger als flexible Tickets, können aber nicht ohne Weiteres umgetauscht oder zurückgegeben werden. Es sei wichtig, damit ein Zeichen zur Beruhigung zu senden, sagte Lutz. Die Bahn werde den Betrieb möglichst aufrecht erhalten. Der Fernverkehr nach Italien wurde allerdings eingestellt. Direktverbindungen dorthin seien voraussichtlich bis zum 3. April nicht mehr möglich, teilte das Unternehmen mit.

+++ Auch das Bundesland Bremen schließt von Montag an alle Schulen und Kitas. Der Senat sehe diese Maßnahme als notwendig an, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, teilte die Landesregierung nach einer Sondersitzung mit. Bremen ist damit das fünfte Bundesland, das sich zu einem solchen Schritt enstcheidet.

+++ Die FDP verschiebt ihren für den 16. und 17. Mai geplanten Bundesparteitag bis auf weiteres. "Die Gesundheit unserer Delegierten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Journalistinnen und Journalisten, Gäste sowie der Dienstleister vor Ort hat Vorrang", teilt die Partei mit.

+++ Die Entwicklung eines Impfstoffs laufe auf Hochtouren, sagte der Biochemiker Klaus Cichutek vom Paul-Ehrlich-Institut im Deutschlandfunk. Auch zwei deutsche Firmen seien mit vielversprechenden Konzepten beteiligt. Man profitiere von jahrelangen Vorarbeiten und hoffe nun, verhältnismäßig schnell ans Ziel zu kommen. Klinische Phase-1-Tests können Cichutek zufolge noch dieses Jahr starten. Dabei werde die grobe Verträglichkeit bei 20 bis 100 Probanden überprüft. Mit einer offiziellen Zulassung sei aber nicht innerhalb des kommenden Jahres zu rechnen. Zuvor stehen laut dem Biochemiker größere Patientenstudien an.

+++ Verkehrsminister Andreas Scheuer appelliert an die Deutschen, möglichst auf private Reisen zu verzichten. Diese sollten auf das "absolut Notwendige" beschränkt werden, sagt der CSU-Politiker in Berlin.

+++ Bulgarien ruft wegen der Coronavirus-Epidemie den Notstand aus. Diese Maßnahme gelte bis zum 13. April, beschließt das Parlament einstimmig. Nun können Reiseverbote und Schulschließungen angeordnet werden. Die Polizei darf zudem eingreifen, wenn Quarantänevorschriften nicht beachtet werden.

+++ Die Europäische Fußball-Union hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt. Betroffen ist davon unter anderem Bayern München.

+++ Auch in Deutschland laufen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im April klinische Studien mit dem Medikament Remdesivir an, um dessen Wirksamkeit gegen die Lungenkrankheit COVID-19 zu testen. Er sei optimistisch, dass mit dem Mittel eine Verbesserung erzielt werden könne, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Remdesivir sei eines von mehreren Medikamenten, dessen Wirksamkeit demnächst in drei deutschen Kliniken erprobt werde. Derartige Studien dauerten gewöhnlich einige Wochen.

+++ Der Bundestag hat im Eiltempo die Erleichterung von Kurzarbeit ermöglicht, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern. Das Parlament verabschiedete mit den Stimmen aller Fraktionen in einem Durchgang ein Gesetz, das die Bundesregierung ermächtigt, per Verordnung den Zugang zur Kurzarbeit zu erleichtern und die Kosten für Unternehmen zu senken. Die entsprechende Verordnung mit den konkreten Regeln soll von der Bundesregierung bereits am kommenden Mittwoch oder in der Woche darauf beschlossen werden.

+++ Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL am Freitag mit.

+++ Das Robert-Koch-Institut zählt 2369 Infektionen in Deutschland. Dies sei ein starker Anstieg um etwa zehn Prozent gegenüber dem Vortag, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Die meisten Fälle verzeichne Nordrhein-Westfalen mit 688 Infektionen. Das RKI appelliert an alle Menschen in Deutschland, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. "Jeder von uns möge einfach nachdenken, was er noch zwingend tun muss", sagte Wieler.

+++ Südkorea meldet erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus Mitte Januar mehr Genesungen als Neuinfektionen. Die Zahl der neuen Ansteckungsfälle ging am Freitag auf 114 von 110 am Donnerstag zurück, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Demgegenüber wurden 177 Patienten aus Krankenhäusern entlassen, in denen sie zur Behandlung isoliert worden waren.

+++ Wegen des Coronavirus bleiben beim deutschen Einzelhandel viele Kunden weg. Fast zwei Drittel der rund 700 befragten Unternehmen berichteten von sinkender Nachfrage, teilt der Handelsverband HDE mit.

+++ Armeniens Regierung ordnet die sofortige Schließung aller Bildungseinrichtungen bis zum 23. März an. Bislang sind sechs Corona-Fälle in dem Land bestätigt.

+++ Tschechiens Regierung weist alle Rückkehrer aus sogenannten Hochrisikostaaten an, sich selbst in Quarantäne zu begeben. Insgesamt 18 Länder fallen unter die Regelung, darunter die Nachbarn Deutschland und Österreich, aber auch die USA und Japan. Bislang galt die Auflage nur für Italien.

+++ Bayern will wegen des Coronavirus die Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen einschränken, um Alte und Kranke zu schützen. Jeder Patient und Altenheim-Bewohner solle pro Tag nur einen Besucher für maximal eine Stunde empfangen, sagt Gesundheitsministerin Melanie Huml.

+++ "Wir sind in außergewöhnlichen Zeiten", sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bundestag. Ein Ausdruck davon sei, dass das Parlament am Freitag in nur einem Tag die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes beschließen wolle. Unternehmen werde damit geholfen, in der Corona-Krise liquide zu bleiben. Deutschland habe schon in der globalen Finanzkrise 2008/09 gute Erfahrungen mit dem Instrument gemacht.

+++ Bayern schließt von Montag an alle Schulen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. Nach Ansicht von Virologen seien diese fünf Wochen entscheidend für die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus, danach werde man eine Bestandsaufnahme machen.

+++ Schulen und Kitas in Berlin stellen von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.

+++ Schulen und Kindergärten in ganz Deutschland sollten nach Ansicht des Virologen Alexander Kekulé geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Bundesweite Schließungen seien "absolut alternativlos", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Jedes infizierte Kind würde statistisch gesehen zwei bis drei andere Kinder anstecken. Das würde eine "Infektionslawine" auslösen, die nur schwer zu stoppen sei.

+++ Estland hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Nach Angaben der Regierung in Tallinn gilt der Notstand bis zum 1. Mai. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollen ab Montag geschlossen bleiben. Auch öffentliche Veranstaltungen sind untersagt.

+++ Der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Bartsch, unterstützt den Kurs der Regierung zur Stabilisierung der Wirtschaft. Er teile ausdrücklich, dass alles getan werden müsse, damit die Wirtschaft angesichts der Ausbreitung des Virus am laufen gehalten werde, sagte Bartsch im Deutschlandfunk (Audio-Link).

+++ Im Saarland werden ab Montag bis zu den Osterferien alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen. Dies geschehe aufgrund der Situation als Grenzland zum Risikogebiet Grand Est in Frankreich, teilte die Staatskanzlei während der Nacht im Namen von Ministerpräsident Hans mit. Für Familien soll eine Notbetreuung sichergestellt werden.

+++ Australien ruft seine Bürger auf, keine Gruppen mit über 500 Menschen zu bilden. Am Montag werde eine entsprechende Kampagne gestartet, kündigte Ministerpräsident Scott Morrison an. In dem Land wurden bislang 156 Ansteckungen registriert, drei Menschen sind an der Infektion gestorben.

+++ In Berlin stehen heute die befürchteten schwerwiegenden Folgen für die deutsche Volkswirtschaft im Mittelpunkt. Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz wollen die Öffentlichkeit über weitere mögliche Stützungs- und Koordinierungsmaßnahmen informieren. Im Gespräch waren zuletzt etwa eine Aufstockung von Kreditprogrammen oder Bürgschaften für Unternehmen, um Zahlungsschwierigkeiten zu verhindern.

+++ Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kündigt an, sich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Seine Frau hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, er selbst zeige keine Symptome, teilt sein Büro mit.

+++ Die sieben wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G7) bekräftigen nach Angaben des US-Finanzministeriums den Willen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie. Ziel bleibe, abgestimmt gegen die Auswirkungen auf Gesundheit und Wirtschaft vorzugegen.

Donnerstag - 12. März

+++ Belgien schließt alle Schulen, Cafés und Restaurants. Auch alle Kundgebungen würden "unabhängig von ihrer Größe" abgesagt, sagte die belgische Ministerpräsidentin Wilmès in Brüssel. Die Schließung der Schulen gelte bis 3. April, sagte sie weiter.

+++ Krankenhäuser sollen nach dem Willen von Bund und Ländern alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschieben, um Kapazitäten für Coronapatienten freizuhalten. Dies solle soweit medizinisch vertretbar ab Montag für unbestimmte Zeit gelten, heißt es in einem Beschluss von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten.



+++ Dow Jones erleidet schwersten Verlust seit 33 Jahren. Der US-Aktienindex verlor knapp zehn Prozent. Er büßte rund 2350 Punkte ein und stand nach Handelsschluss bei etwa 21.200 Punkten. Das war der stärkste Verlust seit dem Börsencrash vom Oktober 1987. Weitere aktuelle Hintergründe zu den wirtschafts- und finanzpolitischen Auswirkungen des Coronavirus können Sie hier nachlesen.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat die Bevölkerung aufgefordert, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. Das sagte sie nach Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Zudem sollten auch "nicht notwendige" Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern absagen. "Das ist ein Aufruf an alle", führte Merkel aus. Die Lage sei außergewöhnlicher als zur Zeit der Bankenkrise, führte Merkel aus: "Es ist unsere Aufgabe, Menschenleben zu retten." Zugleich müsse die Wirtschaft am Laufen gehalten werden.

Merkel zu Coronavirus - Bundespressekonferenz (Michael Kappeler/dpa)

+++ Frankreichs Präsident Macron hat die Schließung aller Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten im Land angekündigt. Dies gelte ab Montag "bis auf Weiteres", sagte er in einer Fernsehansprache an die Nation. Die Coronavirus-Pandemie sei die "schlimmste sanitäre Krise, die Frankreich seit einem Jahrhundert erlebt" habe.



+++ In der Türkei werden ab Montag die Schulen für eine Woche und die Universitäten für drei Wochen geschlossen. Hier bekommen Sie weitere Informationen zur Frage von Schulschließungen auch in Deutschland.

+++ Im Kreis Heinsberg ist eine weitere Patientin gestorben - es ist der vierte bekannte Todesfall in Nordrhein-Westfalen und der sechste in Deutschland. Die 78-Jährige sei am Donnerstagnachmittag gestorben, teilte der Kreis mit.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey hat ältere Menschen und diejenigen, die bereits an Vorerkrankungen leiden, sowie deren Angehörige zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Es sei für sie besonders wichtig, dass sie sich selbst schützten. Zudem sollten ihre Familien darauf achten, Risiken zu vermeiden. Gerade Ältere, Großeltern und ihre Familien müssten ihre Gewohnheiten überdenken und etwa den öffentlichen Personennahverkehr meiden, persönlichen Abstand halten, auf Umarmungen verzichten und Freizeitveranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl derzeit nicht besuchen.

+++ Die AfD wird ihren für den 25. April geplanten Bundesparteitag in Offenburg verschieben. Das entschied der Bundesvorstand der Partei einstimmig in einer Telefonkonferenz. Nach Angaben eines Sprechers steht ein neuer Termin noch nicht fest. .

+++ In Italien hat die Zahl der Toten laut der Zivilschutzbehörde inzwischen die Grenze von 1.000 überschritten. Gestern wurde die Zahl noch mit 827 angegeben. Infiziert sind nach offiziellen Angaben mehr als 15.000 Menschen. Die italienische Regierung hatte gestern entschieden, die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu verschärfen. Sie verfügte, dass sämtliche Geschäfte außer Lebensmittellläden, Apotheken und Tankstellen geschlossen bleiben. In diesem Beitrag erklären wir, ob eine Abriegelung wie in Italien in Deutschland realistisch ist.



+++ In Rom werden die katholischen Kirchen bis mindestens zum 3. April geschlossen. Das sieht eine Anordnung von Kardinal Angelo De Donatis vor, Papst Franziskus' Generalvikar für das Bistum Rom. Der Schritt dürfte in neuerer Zeit beispiellos sein.

+++ In Berlin machen die staatlichen Museen ab Samstag zu. Der Publikumsverkehr werde dann bis auf weiteres eingestellt, kündigt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz an. Die Schließung gilt auch für die Staatsbibliothek.

+++ Der Axel Springer-Verlag schickt nach einem bestätigten Coranavirus-Fall am Standort Berlin seine Mitarbeiter ab Montag verpflichtend ins Homeoffice.

+++ Bayern meldet den ersten Coronavirus-Todesfall. Laut Landesgesundheitsministerium starb der Mann in Würzburg. "Es handelt sich nach Angaben des Universitätsklinikums Würzburg um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit", erläutert ein Ministeriumssprecher.

+++ Als erste deutsche Großstadt hat Halle (Saale) angekündigt, alle Kindertagesstätten und Schulen zu schließen. Was Eltern bei Betreuungsproblemen machen können, können Sie hier nachlesen.

+++ Brandenburg verbietet bis auf weiteres Großveranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 1.000 Menschen. Veranstaltungen mit mindestens 100 Teilnehmenden müssen den Kreisbehörden schriftlich angezeigt werden, erklärt das Gesundheitsministerium in Potsdam. Außerdem dürfen Personen, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, für einen Zeitraum von 14 Tagen Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Hochschulen, Heime, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nicht betreten. Wie Deutschland mit Großveranstaltungen umgeht, zeigen wir hier.

+++ Die Slowakei schottet sich als Vorkehrung ab. Die Regierung teilt mit, den internationalen Bus- und Zugverkehr in das Land zu stoppen. Wer aus dem Ausland zurückkomme, müsste für 14 Tage in Quarantäne, sagt Ministerpräsident Pellegrini.

+++ Die gemeinsame Forschungsmission der europäische Weltraumbehörde ESA und der russische Weltraumagentur Roscosmos wird auf Herbst 2022 verschoben.

+++ Die CDU verschiebt ihren für den 25. April geplanten Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden auf unbestimmte Zeit, wie es in der Pressestelle der Partei heißt.

+++ Baden-Württemberg meldet den ersten Todesfall im Land. Ein 67-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis, der vor wenigen Tagen zu Hause verstorben war, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Sozialministerium Baden-Württemberg mit.

+++ Bundespräsident Steinmeier ruft die Bevölkerung dazu auf, sich gegenseitig bei der Bewältigung der Epidemie zu unterstützen. Nicht nur die Politik, sondern jeder Einzelne müsse sich fragen, was er tun könne, um eine Ausbreitung zu verlangsamen und andere zu schützen. Verzichtet werden müsse auf alles, was nicht dringend erforderlich sei. Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind, können Sie hier nachlesen.

+++ Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann (Die Grünen) sagt wegen eines Corona-Falls in seinem Umfeld alle Termine ab. Ein Landtagsabgeordneter der Grünen habe Kontakt zu einer Person gehabt, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

+++ In Österreich gibt es einem Agenturbericht zufolge den ersten Toten. Es handele sich um einen 69-jährigen Mann, einen Italienheimkehrer mit Vorerkrankungen, berichtet die Agentur APA unter Berufung auf den medizinischen Krisenstab der Stadt Wien.

+++ Die Coronavirus-Pandemie wird nach Einschätzung des leitenden medizinischen Beraters der chinesischen Regierung wahrscheinlich bis Juni vorbei sein. Zudem seien viele der nach China eingeschleppten Fälle ohne Symptome, und die Re-Infektionsrate unter den genesenen Patienten sei gering, sagt der Epidemiologe Zhong Nanshan.

+++ In der chinesischen Provinz Hubei wird die Industrieproduktion wieder aufgenommen, berichtet die staatliche Zeitung "Global Times". Reisebeschränkungen für vier Regionen in der Provinz würden gelockert. Hubei ist mit der Metropole Wuhan das Epizentrum der Coronavirus-Epidemie.

+++ Der Iran hat nach eigenen Angaben beim Internationalen Währungsfonds IWF fünf Milliarden Dollar Soforthilfe beantragt.

+++ Algerien meldet seinen ersten Todesfall. 20 Infektionen wurden in dem nordafrikanischen Land bislang erfasst. Die Regierung hat angekündigt, politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veranstaltungen zu verbieten. Ob die seit einem Jahr regelmäßig stattfindenden wöchentlichen Massenproteste darunter fallen, wurde nicht ausgeführt.

+++ Tschechien führt Kontrollen an seinen Grenzen zu Deutschland und Österreich ein. Reisende aus Deutschland, Österreich und anderen Risikostaaten dürfen nicht mehr nach Tschechien kommen. Das gelte aber nicht für diejenigen, die einen Wohnsitz in Tschechien hätten, sagt Innenminister Hamacek. Tschechische Bürger, die im benachbarten Ausland arbeiteten, dürften weiterhin die Grenze überqueren.

+++ Kalifornien verbietet bis Ende März Zusammenkünfte von mehr als 250 Menschen. Dies teilt das Büro von Gouverneur Gavin Newsom mit. Aus dem US-Bundesstaat wurden bislang vier Todesfälle gemeldet

+++ In Griechenland ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums erstmals ein Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handle sich um einen 66-Jährigen mit Vorerkrankungen, der im Februar auf einer Reise in Israel und Ägypten gewesen sei.

+++ Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Frau, die Schauspielerin Rita Wilson, sind nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die beiden 63-Jährigen halten sich derzeit in Australien auf, wo Hanks an einem Film arbeitet.

+++ US-Präsident Trump setzt von kommenden Freitag an alle Reisen von Europa in die USA für die Dauer von 30 Tagen aus. Er erklärt, die Einschränkungen würden nicht für Großbritannien gelten.

+++ Saudi-Arabien untersagt Reisen in eine Reihe anderer Länder, um einer Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Demnach sollen auch Flugreisen von und zur EU befristet verboten werden.

+++ Australiens Ministerpräsident Morrison erklärt, er empfehle nicht, dass Sportveranstaltungen mit Publikum abgesagt werden sollten. Seiner Ansicht nach sollten die Australier weiterhin die Sportveranstaltungen besuchen. Die Regierung kündigte Wirtschaftsförderungen im Umfang von umgerechnet 10,2 Milliarden Euro für den Kampf gegen die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie an.

+++ Die kubanische Regierung ruft die Bevölkerung auf, Atemschutzmasken für den Eigengebrauch selbst herzustellen. Zum Thema Atemschutzmasken kursieren derzeit viele Informationen. Welche Masken es gibt, wer sie wirklich braucht und warum die EU einen deutschen Exportstopp kritisiert, beantworten wir im Beitrag: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte.

Mittwoch - 11. März

+++ In Italien sollen außer Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien alle Geschäfte geschlossen werden. Das kündigte Ministerpräsident Conte an. Ferner sollen alle Firmenabteilungen geschlossen werden, die nicht nötig für die Produktion seien.

+++ In Dänemark werden alle Schulen, Universitäten und Kindergärten mit sofortiger Wirkung geschlossen. Nach Angaben von Regierungschefin Mette Frederiksen sollen zudem alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab Freitag nach Hause geschickt werden, sofern sie nicht in wichtigen Funktionen arbeiten.

+++ In Schweden untersagt die Regierung vorübergehend öffentliche Versammlungen mit mehr als 500 Teilnehmern.

+++ Die FDP-Fraktion im Bundestag bestätigt die Infektion eines Abgeordneten. Sie prüft nun nach eigener Auskunft mit der Bundestagsverwaltung mögliche Auswirkungen auf den Parlamentsbetrieb.

+++ Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, sieht keine besondere Bedrohung einer Coronavirus-Verbreitung durch Banknoten. Das Virus werde per Tröpfchen übertragen.

+++ In Österreich wird es ab Montag keinen Unterricht mehr für Schüler ab 14 Jahre geben. Ab Mittwoch sollen alle anderen Klassen folgen, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz nach einem Gipfel im Kanzleramt.

+++ Die Welthandelsorganisation (WHO) stuft die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie ein.

+++ In Deutschland ist ein dritter Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Bei dem Todesopfer handelt sich nach Angaben des Kreises Heinsberg um einen 73-jährigen Patienten aus Übach-Palenberg.

+++ Greta Thunberg ruft ihre Mitstreiter im Kampf gegen den Klimawandel auf, die wöchentlichen Kundgebungen ins Internet zu verlegen. Wie sich das Coronavirus auf das Klima auswirkt, können Sie hier nachlesen.

+++ Ungarn ruft einen nationalen Krisenstand aus. Einreisen aus Italien, Südkorea, dem Iran und China seien bis auf weiteres untersagt, kündigte der Stabschef von Ministerpräsident Orban, Gulyas, an. Universitäten würden geschlossen und öffentliche Versammlungen verboten.

+++ Das Bundesfinanzministerium bewilligt außerplanmäßige Ausgaben des Gesundheitsministeriums von bis zu 650 Millionen Euro zur Bekämpfung des Coronavirus.

+++ Kanzlerin Angela Merkel verweist darauf, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz im Grundsatz eine bestimmte Bevorratung etwa an Lebensmitteln empfehle. "Das ist jetzt kein Aufruf zum Hamsterkauf", sagte Merkel.

+++ Die Ukraine untersagt nicht nur Großveranstaltungen, sondern schließt auch Schulen für drei Wochen.

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz werden laut Kanzlerin Merkel am Freitag detailliert über die möglichen Liquiditätshilfen für Unternehmen berichten.

+++ RKI-Präsident Wieler verweist darauf, dass sich erfahrungsgemäß über längere Zeit 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus anstecken würden.

+++ In Polen werden alle Schulen von Montag an für zwei Wochen geschlossen. Auch Universitäten, Museen und Kinos blieben zur Eindämmung des Coronavirus zu.

+++ Die Olympischen Spiele in Tokio sollen nach wie vor wie geplant ausgetragen werden. Der Chef des Organisations-Komitees, Yoshiro Mori, sagt in der japanischen Hauptstadt, eine Änderung der Pläne werde nicht erwogen.

+++ Der österreichische Bahnbetreiber ÖBB stellt wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis auf weiteres alle Zugverbindungen nach Italien ein.

+++ Die deutsche Wirtschaft wird im ersten Halbjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Rezession rutschen. Das sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr.

+++ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußert Zweifel an der Wirksamkeit von Grenzschließungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. "Zu sagen, wir machen jetzt alle Grenzen dicht und dann geht das Virus an uns vorbei, das wird nicht funktionieren", sagt Spahn im Deutschlandfunk. "Das Virus ist in Deutschland, das ist der Gedanke, an den wir uns gewöhnen müssen."