Sie fühlen sich mit ihrer Trauer und ihrem Schmerz allein gelassen, gerade wenn sie ihr Kind sehr früh verlieren. Viele wissen zudem nicht, welche Rechte und Möglichkeiten sie in dieser Situation haben. So können zum Beispiel Eltern von totgeborenen Babys, sogenannten Sternenkindern, ihnen Namen geben, sie ins Personenstandsregister eintragen und bestatten lassen. Manchmal helfen Fotos und Rituale, um dem Kind einen Platz im Leben zu geben.

Was kann das Klinikpersonal leisten, was können Selbsthilfegruppen und Therapeuten tun, damit Eltern den Abschied vom Kind besser verarbeiten? Darüber diskutieren wir mit Betroffenen und Expertinnen und auch Sie können sich an der Sendung beteiligen mit Ihren Erfahrungen, Fragen und Anmerkungen.

Gesprächsgäste:

Miriam Funk , Medizinjournalistin, Autorin von "Tabuthema Fehlgeburt. Ein Ratgeber"

, Medizinjournalistin, Autorin von "Tabuthema Fehlgeburt. Ein Ratgeber" Heike Brüggemann , Dipl.-Sozialarbeiterin und Trauerberaterin

, Dipl.-Sozialarbeiterin und Trauerberaterin Barbara Martin , Initiatorin der personenstandrechtlichen Anerkennung von sog. Sternenkindern, Autorin von "Fest im Herzen lebt ihr weiter"

, Initiatorin der personenstandrechtlichen Anerkennung von sog. Sternenkindern, Autorin von "Fest im Herzen lebt ihr weiter" Oliver Wendlandt, Fotograf und Sprecher von "Dein Sternenkind"

Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen, sagen Sie uns Ihre Meinung zu unserem Thema: Rufen Sie kostenfrei an unter: 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine E-Mail an: Lebenszeit@deutschlandfunk.de