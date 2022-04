An den meisten Schulen endet die Corona-Testpflicht. (picture alliance / Fotostand / K. Schmitt)

Eine dpa-Umfrage in den Bundesländern ergab, dass die Testpflicht in sechs Ländern bereits abgeschafft ist oder mit Beginn der neuen Woche endet. In sechs Ländern läuft sie spätestens mit dem Monatswechsel aus. Nur in Thüringen (bis zum 6. Mai) und in Berlin ("bis auf Weiteres") wird noch weiterhin verpflichtend getestet. Aus Hamburg und dem Saarland sind noch keine Entscheidungen bekannt.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sprach von einer berechtigten Sorge von Familien, die Risikopersonen und vorerkrankte Kinder im Haushalt haben. Die Aufhebung aller Gesundheitsschutzmaßnahmen gehe auch auf Kosten der Abschlussschüler, die befürchteten, wegen einer Infektion Prüfungen zu versäumen oder nachschreiben zu müssen. Meidinger zufolge bleiben derzeit viele Abiturienten vorsorglich zu Hause und lassen Unterricht ausfallen, weil der Gesundheitsschutz an Schulen inzwischen vielfach auf Null heruntergefahren worden sei.

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Andreas Keller, nannte es fahrlässig, nach der Abschaffung der Maskenpflicht nun auch auf Tests zu verzichten. Die sei die letzte wirksame Präventionsmaßnahme, die einen Beitrag dazu leiste, die Gesundheit der Beschäftigten, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zu schützen.

