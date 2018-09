Mit seinem in Brüssel beheimateten Ensemble InAlto gelangt der 32 Jahre alte Franzose Lambert Colson immer mehr in den Mittelpunkt der Alte Musik-Welt. Der Virtuose auf dem Blasinstrument Zink hat sich auf die Musik an der Schwelle von der Renaissance zum Barock spezialisiert und tritt mit klug zusammengestellten Programmen und exzellenten Konzertauftritten hervor.

Bei den diesjährigen Tagen Alter Musik in Regensburg präsentierte er Musik aus Venedig, die man in den Zusammenhang mit dortigen Pestepidemien in den Jahren 1575 und 1630 stellen könnte, an denen rund ein Viertel der Bevölkerung gestorben ist.

Um in der Zeit der Not ihre Ergebenheit Gott gegenüber zu demonstrieren, ließ die Signoria der Lagunenstadt damals spezielle Kirchen bauen. Und die Werke der venezianischen Komponisten, die InAlto aufführt, könnten bei Pest-Gottesdiensten in diesen Kirchen erklungen sein.

Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Alessandro Grandi u.a.

Litaneien, geistliche Konzerte und Sonaten

Alice Foccroulle, Sopran

Perrine Devillers, Sopran

Tobias Knaus, Altus

José Pizzaro, Tenor

Tore Denys, Tenor

Joachim Höchbauer, Bass

InAlto

Leitung: Lambert Colson, Zink

Aufnahme vom 19.5.2018 aus der St.-Oswald-Kirche Regensburg