Einzigartig ist die Arbeitsweise des Ensemble Modern. Es verzichtet seit seiner Gründung auf einen künstlerischen Leiter. Über die Projekte, Partnerschaften und finanzielle Angelegenheiten entscheiden die Mitglieder gemeinsam. Seit seinem Bestehen im Jahre 1980 folgt das Ensemble Modern dem Leitspruch "Vielfalt erleben", vor allem im Bereich der zeitgenössischen Musik. In Klassik-Pop-et cetera werfen die Cellistin Eva Böcker und der Flötist Dietmar Wiesner ein Licht auf die Besonderheiten des Frankfurter Ensembles. Mit US-Musiker Steve Reich haben sie eine Partitur erstellt, mit Max Raabe und Nina Hagen eine denkwürdige Version der Dreigroschenoper auf die Bühne gebracht und mit dem Jazzsaxofonisten Ornette Coleman zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution ein Stück für das Festival d’Automne in Paris entwickelt.

Musik-Laufplan

Titel: Ballade vom angenehmen Leben (Macheath)

aus: Die Dreigroschenoper

Länge: 02:20

Solist: Max Raabe (Macheath)

Ensemble: Ensemble Modern

Dirigent: Heinz Karl HK Gruber

Komponist: Kurt Weill

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 166133-2



Titel: Ballade von der sexuellen Hörigkeit (Mrs. Peachum)

aus: Die Dreigroschenoper

Länge: 02:42

Solistin: Nina Hagen (Celia Peachum)

Ensemble: Ensemble Modern

Dirigent: Heinz Karl HK Gruber

Komponist: Kurt Weill

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 166133-2



Titel: Lonely woman

Länge: 04:59

Interpret: Ornette Coleman Quartet

Komponist: Ornette Coleman

Label: RHINO

Best.-Nr: 0081227956196

Plattentitel: Beauty is a rare thing - The Complete Atlantic Recordings



Titel: Sir Duke

Länge: 03:52

Interpret: Stevie Wonder

Komponist: Stevie Wonder

Label: Motown

Best.-Nr: ZD72131-1

Plattentitel: Songs in the key of life, Vol. 1 Hitsville USA, Vol. 2 - The Motown Singles Collection 1972-1992 (Disc 2)



Titel: (2) Allemande. Les ruines

aus: Suite for Sampler and Orchestra (Suite für Sampler und Orchester)

Länge: 03:36

Orchester: Junge Deutsche Philharmonie

Dirigent: Peter Rundel

Komponist: Heiner Goebbels

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 465338-2



Titel: Remember not, Lord, our offences. Anthem für fünfstimmigen gemischten Chor und Basso continuo, Z 50

Länge: 03:05

Solistin: Tessa Bonner (Sopran)

Solistin: Patrizia Kwella (Sopran)

Solist: Kai Wessel (1964-)(Countertenor)

Solist: Paul Agnew (1964-)(Tenor)

Solist: William Kendall (Tenor)

Solist: Peter Kooy (1954-)(Bass)

Chor: Collegium Vocale Gent

Orchester: Orchester des Collegium Vocale

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Henry Purcell

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMM 931462



Titel: Shiviti hashem l'negdi (2) (I place the eternal before me)

aus: You are (Variations)

Länge: 04:15

Ensemble: Los Angeles Master Chorale

Künstlerische Leitung: Grant Gershon

Komponist: Steve Reich

Label: NONESUCH

Best.-Nr: 7559799622

Plattentitel: Phases You are (Variations)



Titel: Nr. 10: Oktober. Herbstlied. Bearbeitung für Violoncello und Klavier

aus: Die Jahreszeiten. 12 Charakterstücke nach lyrischen Epigraphen für Klavier, op. 37a

Länge: 04:55

Interpret: Daniel Shafran (Violoncello)

Interpretin: Nina Musinyan (Klavier)

Komponist: Peter Tschaikowsky

Label: doremi

Plattentitel: Daniel Shafran, Vol. 1: Shostakovich & Davidov

Anmerkung: Auf CD fälschlicherweise als 6 Morceaux, Op. 51, TH 143: No. 6, Valse sentimentale (Arr. for Cello & Piano) verortet.



Titel: Back to black

Länge: 04:01

Interpretin: Amy Winehouse

Komponisten: Amy Winehouse, Mark Ronson

Label: Polystar

Plattentitel: Pop Giganten-Kulthits



Titel: Bar 1007

aus: Jagden und Formen für Orchester [Version 2001]

Länge: 04:39

Orchester: Ensemble Modern

Dirigentin: Dominique My

Komponist: Wolfgang Riehm

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 471558-2