Das Erbe des DDR-Lieds Agitation, Avantgarde - und was noch?

Im Mai 2019 fand an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ein Symposium zum ostdeutschen Lied statt. Es beleuchtete das zeitgenössische Kunstlied in der DDR und fragte: Wie wirken diese Lieder heute? Was denken junge Menschen heute darüber? Was charakterisiert Ostdeutsches in der Musik?

Von Anna Schürmer

