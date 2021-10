Angesichts der Nachricht über den Tod seiner Frau komponierte Bach seine berühmte Chaconne für Violine. Dafür wählte er die Tonart d-Moll. Diese hat ein breites Spektrum an Atmosphären und Bedeutungen zu bieten: Tod, Qual, Transzendenz, Jenseitiges, Gewichtiges und Vermächtnishaftes. Immer sind es die großen Themen.

So ruft die Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte in d-Moll zum Racheakt "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen". Auch sein Requiem, das Mozart unvollendet hinterließ, ist in d-Moll gesetzt. Beethovens 9. Sinfonie steht in dieser Tonart, Dmitri Schostakowitschs 5. Sinfonie ebenfalls – eine Groteske über den Massenmörder Stalin?

Pianistin Sophie Pacini und Christoph Schmitz begeben sich auf musikalische Entdeckungsreise durch die Weiten von d-Moll in ihrem Gespräch im Kammermusiksaal des Senders in Köln - am Flügel mit vielen Musikbeispielen und zahlreichen Einspielungen großer Interpreten.

Es-Dur. Die Heroische?

Es-Dur hat ein breites Spektrum an Atmosphären und Bedeutungen zu bieten. Sie vermittelt nicht nur etwas Heroisches, sondern auch Lyrisches und Naturnahes. In Es-Dur lässt Richard Wagner auch die Welt zu Beginn des "Rheingold" entstehen: der Klang einer Schöpfung im Gleichgewicht.