Das Klarinettentrio ist aus der Internationalen Akademie des Ensemble Modern in Frankfurt hervorgegangen. Die ungarische Klarinettistin Boglárka Pecze, die Schweizer Cellistin Eva Boesch und die südkoreanische Pianistin Sun-Young Nam haben sich 2010 dort getroffen und bald darauf ihre Formation gegründet. Das Trio Catch spielt auch die bekannten Klarinettentrios von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. Kernrepertoire ist aber vor allem Musik aus der Zeit nach 1940 und allerneueste Musik. Die Interpretationen der Gegenwartsstücke sind geprägt vom direkten Kontakt mit den Komponisten. Das Trio Catch unternimmt weite Tourneen und tritt bei namhaften Festivals auf wie dem Ultraschall Berlin und dem Heidelberger Frühling.

Musik-Laufplan

Titel: G-spot tornado

Länge: 05:17

Ensemble: Ensemble Modern

Dirigent: Peter Rundel

Komponist: Frank Vincent Zappa

Label: ZAPPA RECORDS

Best.-Nr: IRS970.757



Titel: Instruments I für Altflöte, Piccolo, Oboe, Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug und Celesta (Ausschnitt)

Länge: 02:04

Ensemble: NDR-Sinfonieorchester

Dirigent: Johannes Kalitzke

Komponist: Morton Feldman

Label: Eigenproduktion NDR



Titel: I han es Zündhölzli azündt

Länge: 01:32

Interpret: Mani Matter

Komponist: Mani Matter

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: BCD16908CP

Plattentitel: Für wen wir singen - Liedermacher in Deutschland, Vol. 4



Titel: Abendlied für Chor a cappella (Esti dal)

Länge: 03:07

Chor: Kinderchor des Ungarischen Rundfunks und Fernsehens

Dirigentin: Valéria Botka

Komponist: Zoltán Kodály



Titel: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Sonatina aus "Actus tragicus" (BWV 106)

Länge: 02:18

Solistin: Márta Kurtág (Klavier)

Solist: György Kurtág (Klavier)

Komponist: György Kurtág

Label: ECM-Records



Titel: "Curve with plateau" für Violoncello solo (Ausschnitt)

Länge: 05:03

Solistin: Frances-Marie Uitti (Violoncello)

Komponist: Jonathan Harvey

Label: Elektra



Titel: Kleiner Walzer. Für Klarinette, Violoncello und Klavier zu vier Händen

Länge: 02:53

Ensemble: Trio Catch

Solist: Andreas Staier

Komponist: Wolfgang Rihm

Label: bastille musique



Titel: 3. Satz: Rondo alla Scherzo. Allegro moderato

aus: Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 11 Es-Dur

Länge: 05:20

Solistin: Sabine Meyer (Klarinette)

Orchester: Academy of St. Martin in the Fields

Dirigentin: Iona Brown

Komponist: Carl Stamitz, Andreas N. Tarkmann

Label: EMI CLASSICS



Titel: Elephants Cry Salty Tears (Ausschnitt)

Länge: 02:41

Interpret: Manos Tsangaris

Komponist: Manos Tsangaris

Label: Nonplace

Plattentitel: Elephant’s Easy Moonwalk Through The Night



Titel: You and the night and the music (Ausschnitt)

Länge: 05:54

Interpret: Bill Evans

Komponist: Arthur Schwartz

Label: Riverside

Plattentitel: Interplay



Titel: Rêverie, op. 18 Nr. 3 und Humoreske, op. 18 Nr. 7

aus: Trio-Miniaturen. Für Klarinette, Violoncello und Klavier, op. 18

Länge: 05:41

Ensemble: Trio Catch

Komponist: Paul Juon

Label: bastille musique



Titel: Carnavalito

Länge: 03:05

Ensemble: Cuarteto SolTango

Komponist: Machingo Ábalos, Rodolfo Ábalos

Label: CAvi-music

Best.-Nr: 4260085534241