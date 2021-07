Raummangel kann auch positive Effekte haben. Der Zufall wollte es, dass Aglika Genova und Liuben Dimitrov auf der Suche nach einem Übe-Ort zwei Flügel, aber nur einen Raum bekamen. Kurzerhand beschlossen sie, eine Chopin-Etüde synchron zu üben. Das war 1995 an der Musikhochschule Hannover. Das Klavierduo Genova & Dimitrov war schnell gegründet, ein Paar waren sie bereits privat, und in der Folge konnten die beiden die wichtigen Wettbewerbe für Klavierduo gewinnen, darunter den ARD-Wettbewerb in München. Heute sitzen Aglika Genova und Liuben Dimitrov selbst regelmäßig in den Jurys, wenn sie nicht auf den großen Bühnen der Welt konzertieren. Seit 2009 geben sie ihre Erfahrungen weiter an den hochbegabten Nachwuchs in Hannover. Hier hat das Paar selbst ein Aufbaustudium bei Wladimir Krainew absolviert.

Musik-Laufplan

Titel: Concertino für 2 Klaviere a-Moll, op. 94

Länge: 02:33

Ensemble: Genova & Dimitrov Klavierduo

Komponist: Dmitrij Schostakowitsch

Obertitel: Works for Piano Duo

Label: cpo

Best.-Nr: 999599-2



Titel: Remeber the time

Länge: 02:11

Interpret: Michael Jackson

Komponisten: Michael Jackson, Bill Bottrell, Teddy Riley, Bernard Bell

Label: Epic

Best.-Nr: MJ 4

Plattentitel: Tour souvenir pack



Titel: Slanchitse milo mamino

Länge: 02:46

Interpretinnen: Cosmic Voices

Bearbeitung: Atanas Iliev



Titel: Mechmetio

Länge: 01:45

Interpretinnen: Cosmic Voices

Komponist: Stefan Moutafchiev

Label: Intuition Records

Best.-Nr: 3287-2



Titel: Chronology (Part 2)

Länge: 03:03

Interpret: Jean Michel Jarre

Komponist: Jean Michel Jarre

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 19075822712

Plattentitel: Original Album classics



Titel: Eugen Onegin, 3. Akt, Nr. 20, Arie des Fürsten Gremin

Länge: 06:13

Solist: Stefan Dimitrov, Bass

Orchester: Symphonieorchester des Bulgarischen Rundfunks

Dirigent: Dimitar Manolov

Komponist: Peter Tschaikowsky



Titel: Fantasy

Länge: 03:36

Interpret: Earth, Wind & Fire

Komponist: Maurice White, Eduardo DelBarrio, Verdine Adams White

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 468440

Plattentitel: Top of Pop and Rock



Titel: Ballade Nr. 3 As-Dur, op. 47

Länge: 06:39

Solist: Vladimir Krainev, Klavier

Komponist: Frédéric Chopin



Titel: Still loving you

Länge: 04:02

Interpret: Scorpions

Komponist: Rudolf Schenker

Label: Electrola

Best.-Nr: CDP519159

Plattentitel: Electrola Promo Edition Frühjahr '92



Titel: 3. Satz aus: Konzert für 2 Klaviere und Orchester Nr. 2 As-Dur (Ausschnitt)

Länge: 04:08

Ensemble: Klavierduo Genova und Dimitrov

Orchester: Münchner Rundfunkorchester

Dirigent: Ulf Schirmer

Komponist: Felix Mendelssohn Bartholdy, Felix Mendelssohn Bartholdy

Label: cpo

Best.-Nr: 777463-2