Ihr Netzwerk reichte vom Berliner Sturm-Kreis um Herwarth Walden bis zur Hamburger Kampfbühne und zur Tafelrunde, einem losen Verband der expressionistischen Künstler. Und doch bekommen sie Schwierigkeiten im Avantgardebetrieb: Sie nehmen kein Geld für ihre Aufführungen an, da sie die eigene Kunst als spirituelles Werk ansehen, das nicht an das Geld verkauft werden könne. Im Juni 1924 erschoss Lavinia Schulz ihren Ehemann und sich selbst in ihrer Hamburger Kellerwohnung, beide gerade Mitte 20. Erst 1988 fand man ihren künstlerischen Nachlass, einzigartige Masken, auf dem Dachboden des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe. Eine Recherche mit Dokumenten, Reenactment-Szenen und Musik über Leben und Werk dieses kompromisslosen, ungewöhnlichen Paares.

Regie: Friederike Wigger

Produktion: Dlf 2016