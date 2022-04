Das zerstörte Theater von Mariupol wurde zum Symbol für die Zerstörung des ukrainischen Kulturlebens im Krieg. (Imago / Itar-Tass / Sergei Bobylev )

In Lwiw, in Iwano-Frankwisk und in Kiew gibt es wieder Vorführungen. In der Hauptstadt Kiew hat das Lesja Ukrainka Theater wieder geöffnet. Vor dem Krieg nannte es sich "Theater für russisches Drama", nun verzichtet das Theater auf das Wort "russisch".

Kyrylo Kaschlikow, Geschäftsführer und Regisseur, will das tun, von dem er glaubt, dass das Theater es kann: die menschlichen Seelen heilen. Er sagte dem Deutschlandfunk : "Das ist unser Schützengraben. Dies ist für uns eine Möglichkeit, die Leute zu unterstützen, die Kiew nicht verlassen haben."

Aus Sicherheitsgründen werden die Stücke momentan nur auf einer kleinen Bühne gespielt. Zwei Drittel der Eintrittsgelder gehen an die ukrainischen Streitkräfte und humanitäre Aktionen.

Ehrenamt und Aufführung

Auch andere Theater engagieren sich ehrenamtlich: In Drohobytsch, in der Region Lwiw, kochen alle Mitarbeiter des örtlichen Theaters an drei Tagen in der Woche für Flüchtlinge. Mehrere geflüchtete Schauspieler sind in den Räumen des Theaters untergekommen.

Das Theater von Ivano-Frankiwsk, einer Stadt in der Westukraine, beteiligt sich ebenfalls an humanitären Aktivitäten. Gleichzeitig hatte es als erstes Theater in der Ukraine die Aufführungen wiederaufgenommen. Schon seit Anfang März für die Binnenflüchtlinge in einem Luftschutzbunker, und seit Anfang April auf der großen Bühne. Russische Stücke wurden allerdings vom Spielplan gestrichen.

Rosstysslaw Derschypilskyj, künstlerischer Leiter des Theaters, erklärt, in einer Situation, in der Russland einen Völkermord an Ukrainern begehe, müsse man alles Russische zurückweisen.

