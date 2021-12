Regisseur Florian Graf Henckel von Donnersmarck (Deutschlandradio / Andreas Buron)

Der deutsche Polit-Thriller aus dem Jahr 2006 kam auf den 52. Rang. Das Regiedebüt von Florian Henckel von Donnersmarck, nach seinem eigenen Drehbuch, erhielt 2007 den Oscar in der Sparte nicht-englischsprachiger Film. Die Auswahl von Drehbüchern der vergangenen 20 Jahre gab der US-Autorenverband bekannt. Die Mitglieder der renommierten Gewerkschaft wählten den Horror-Thriller "Get Out" aus dem Jahr 2017 von Oscar-Preisträger Jordan Peele auf den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004), "The Social Network" (2010), "Parasite" (2019), "No Country for Old Men" (2007) und "Moonlight" (2016), die alle auch mit einem Drehbuch-Oscar ausgezeichnet worden waren.

