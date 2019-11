Das Leben festhalten Sind Tagebücher aus der Zeit gefallen?

„Liebes Tagebuch“ – so beginnt mancher Eintrag in das persönliche Büchlein, das viele Menschen durch ihr Leben begleitet. Es wird genutzt, um Erinnerungen festzuhalten, Gedanken zu ordnen oder auch, um Erlebtes zu verarbeiten. Doch sind Tagebücher in Zeiten des Wandels überhaupt noch zeitgemäß?

Eine Sendung von Tereza Bora und Bettina Köster (Moderation)