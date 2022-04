Butscha ist ein Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Etwa einen Monat lang war die Stadt von russischen Truppen besetzt. Das ukrainische Militär eroberte Butscha am Sonntag wieder zurück. Daraufhin verbreiteten sich in den Sozialen Netzwerken Videos und Bilder, die die zerstörten Straßen mit ausgebrannten Autos und Hinrichtungsopfern zeigen sollen.

Anwohner erklärten, russische Truppen hätten Zivilisten ohne ersichtlichen Grund erschossen. Die Soldaten seien von Gebäude zu Gebäude gegangen und hätten Menschen aus den Kellern geholt, in denen sie sich vor den Kämpfen versteckt hatten. Sie hätten deren Telefone nach Beweisen für antirussische Aktivitäten durchgesucht und Menschen mitgenommen oder sie erschossen.

Auf einem Logistikgelände, das nach Angaben von Anwohnern von den russischen Streitkräften als Stützpunkt genutzt wurde, waren die Leichen von neun Männern auf dem Boden zu sehen, einige davon mit auf dem Rücken gefesselten Händen. Bilder und Videos von Journalisten bestätigen die Berichte über Leichen in den Straßen. Zahlreiche Gebäude sind zerstört.

Laut Berichten gibt es mehr als 300 Tote. Sie wurden in Massengräbern beerdigt. Auch in anderen zurückeroberten Vororten wurden laut Regierung Leichen von Zivilisten entdeckt.

Präsident Selenskyj spricht von einem Völkermord. Der ukrainische Außenminister Kuleba warf der russischen Armee Massaker vor. Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte eine Obduktion der Leichen an, um das Verbrechen aufzuklären. "Das ist eine Hölle, die dokumentiert werden muss, damit die Unmenschen, die sie geschaffen haben, bestraft werden", schrieb die ukrainische Generalstaatsanwältin Wenediktowa auf Facebook. Auch internationale Ermittler sollen eingeschaltet werden.

Russland dementiert die Tötung von Zivilisten und wirft der Ukraine vor, die Bilder manipuliert zu haben. Außerdem fordert Moskau eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats. Die ukrainische Staatsführung versuche, die Friedensgespräche zu stören und die Gewalt mit einer "Provokation" in der Ortschaft eskalieren zu lassen. Russland werde alle seine militärischen Ziele erreichen und hoffe weiterhin, dass Moskau und Kiew letztendlich eine Art Friedensabkommen unterzeichnen könnten.

UNO-Generalsekretär Guterres reagierte mit Bestürzung auf die Berichte aus Butscha. Guterres sei zutiefst schockiert, erklärte ein Sprecher in New York. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, man werde die Urheber der Gräueltaten von Butscha und anderen ukrainischen Städten zur Rechenschaft ziehen. Frankreichs Präsident Macron forderte, Russland vor der internationalen Justiz wegen Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Polen und Spanien sprachen von einem Völkermord und schlugen eine internationale Untersuchungskommission vor. Bundeskanzler Scholz plädierte für weitere Sanktionen.

In Deutschland nimmt die Debatte über ein Energieembargo wegen der Gräueltaten wieder an Fahrt auf. Der Grünen-Politiker Hofreiter forderte einen solchen Schritt. Er sagte im Deutschlandfunk , es entstehe der Eindruck, dass die Bundesrepublik den russischen Krieg gegen die Ukraine finanziere, indem es weiter Gas und Erdöl kaufe. Ein Energieembargo sei zwar schwer umzusetzen, aber dennoch möglich. Für die Industrie bräuchte man dann ein Rettungspaket ähnlich wie in der Corona-Krise. Dagegen bleibt die Bundesregierung bei ihrer Haltung, vorerst weiter Öl und Gas aus Russland zu beziehen.