Das schwache Sternbild Wolf Der Wolf pirscht über den Horizont

Den Wolf gibt es in Mitteleuropa nicht nur in Wäldern, sondern auch in einer himmlischen Variante. Wie das Tier auf der Erde ist er aber kaum zu sehen und nur von wenigen Menschen klar zu identifizieren.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek