Winfried Kretschman, Grüne. (dpa/Bernd Weißbrod)

Köpping selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur, sachliche Kritik an den Corona-Maßnahmen sei völlig legitim, und sie sei immer gesprächsbereit. Die Fackel-Proteste vor ihrem Zuhause aber seien widerwärtig und unanständig, fügt die SPD-Politikerin hinzu. Sachsens Regierungssprecher Schreiber erklärte, die Staatsregierung sehe in den Vorgängen eine Grenzüberschreitung mit dem Ziel, Verantwortungsträger einzuschüchtern.

Mit Fackeln und Trillerpfeifen

Freitagabend waren laut Polizei etwa 30 Gegner vor das Wohnhaus Köppings in Grimma gezogen. In einem in sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Menschen mit brennenden Fackeln, Trillerpfeifen und Trommeln vor Köppings Haus stehen und Parolen skandieren. Die Polizei bestätigte den Vorfall heute früh. Demnach hatten die Teilnehmer der Aktion beim Eintreffen der Polizei zu fliehen versucht. 15 Autos wurden den Angaben zufolge angehalten, von 25 Menschen wurden die Identitäten festgestellt. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) forderte ein "klares und schnelles Signal des Rechtsstaats". Es komme jetzt auch darauf an, dass wir mit der Staatsanwaltschaft eine Verfahrensweise finden, um begangene Verstöße schnell zu ahnden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ihm fehle jedes Verständnis, wenn Amts- und Verantwortungsträger und deren Familien in ihrem privaten Raum bedroht würden.

"Erinnerung an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte"

Der geschäftsführende Bundesinnenminister Seehofer sprach gegenüber der "Bild am Sonntag" von einer organisierten Einschüchterung einer staatlichen Repräsentantin. Das erinnere ihn an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Der Innenexperte der Linken im Bundestag, Hahn, sprach von einer völlig inakzeptablen Grenzüberschreitung. Im Deutschlandfunk sagte Hahn, womöglich erfülle der Vorfall auch Straftatbestände wie Bedrohung oder Nötigung. Hier sollte deshalb die Staatsanwaltschaft tätig werden. Der Linken-Politiker kritisierte, in Sachsen seien viel zu lange Aktivitäten von Coronaleugnern, sogenannten Querdenkern und Impfgegnern bagatellisiert worden. Die Polizei habe in der Vergangenheit teilweise nichts unternommen, obwohl wiederholt gegen eindeutige Auflagen verstoßen worden sei. Hier sei vor allem Landesinnenminister Wöller gefordert.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann sagte: "Das sind Methoden, die hat die SA erfunden". Der AfD-Vorsitzende Chrupalla twitterte, der Fackelmarsch sei unbedingt zu verurteilen.

Walter-Borjans: "Faschistoider Auftritt"

Zuvor hatte bereits SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ebenfalls im Deutschlandfunk von einem "faschistoiden" Auftritt gesprochen. Die Ko-Vorsitzende Esken drückte auf Twitter ihre volle Solidarität mit ihrer sächsischen Parteigenossin aus: „Auch wenn die paar Hansel da versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten: die Vernunftbegabten und Verantwortungsbereiten sind die große Mehrheit, und die steht an Deiner Seite!“

"Absoluter Tabubruch"

Die sächsische Justizministerin Meier (Grüne) sprach auf Twitter von einem „absoluten Tabubruch“. Auch die Linke des Landes solidarisierte sich mit Köpping und äußerte „tiefe Abscheu gegenüber solchen Formen des Protestes“. Innenminister Wöller müsse endlich aufwachen und seine Kolleginnen und Kollegen schützen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), sagte er rechne angesichts der geplanten Impfpflicht mit einer Radikalisierung solcher Proteste.

Polizei griff nicht ein

Weitere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Sachsen fanden laut Polizei in Freiberg und Leipzig statt, in den Landkreisen Görlitz und Bautzen waren Proteste angemeldet worden. In den vergangenen Wochen hatte die sächsische Polizei ähnliche Versammlung nicht unterbunden, obwohl sie gegen die Corona-Schutzverordnung des Freistaates verstießen. In den sozialen Medien wurde deshalb tausendfach der Rücktritt von Innenminister Wöller (CDU) gefordert. Sachsen verzeichnet weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen. Laut Robert Koch-Institut liegt sie aktuell bei 1235,1.

Zunehmende Radikalisierung

Der Journalist und Kenner der sogenannten Querdenker-Szene, Alexander Roth, sagte im Deutschlandfunk , dass sich die Bewegung zunehmend radikalisiere. In den Kanälen im Messenger-Dienst Telegram würden häufiger direkte Aufrufe zur Gewalt geteilt. Zudem gebe es nach seiner Wahrnehmung mehr Anschläge auf Impfzentren und gegen Journalisten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.