Cannabis-Legalisierung

Das steht im Eckpunkte-Papier der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland beschlossen. Die Entscheidung gilt als weiterer Schritt in der Umsetzung eines Vorhabens, das SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten: die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften.

26.10.2022