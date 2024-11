Brandenburg

Das steht im neuen Koalitonsvertrag von SPD und BSW

In Brandenburg haben SPD und BSW ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. In dem knapp 70-seitigen Papier werden unter anderem Investitionen zur Sicherung von Wohlstand, Bürokratieabbau und mehr Digitalisierung angekündigt. Außerdem will sich die Koalition im Bund und in der EU für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs einsetzen.