Das Sternbild Widder Blick in die Zukunft der Sonne

Gegen 20 Uhr steht das wenig auffällige Sternbild Widder hoch am Südhimmel. Interessant dabei: Der hellste Stern dort, der Hamal, gibt uns einen Blick in die Zukunft unserer Sonne - sie dürfte in einigen Milliarden Jahren einen ähnlichen Zustand erreichen.

Von Hermann-Michael Hahn

