"Jahrhundertprozess in Deutschland‟ - Allein schon diese Schlagzeile lässt viele Griechen aufhorchen. Noch viel brisanter erscheint der NSU-Prozess, schon weil auch ein Grieche unter den Opfern war: Der Münchner Theodoros Voulgaridis, ein Gastarbeiter der zweiten Generation, brutal ermordet im Alter von 41 Jahren.

NSU-Prozess auch in Griechenland ein Thema

Lange Jahre haben griechische Medien rechte Gewalt in Deutschland als eine Randerscheinung betrachtet, die in erster Linie türkische und nordafrikanische Einwanderer oder Flüchtlinge betrifft. Schließlich tendieren griechische Medien allzu oft dazu, das eigene Land als Nabel der Welt zu sehen und die Auslandsberichterstattung - zumal in Krisenzeiten - zurückzufahren. Doch nun ist es anders: "Neonazis in Deutschland töten auch Griechen" heißt es immer wieder in einschlägigen Kommentaren.

Neonazi-Partei drittstärkste Kraft im Athener Parlament

Es soll keine beiläufige Bemerkung sein. Denn auch in Hellas läuft seit drei Jahren ein Jahrhundertprozess gegen die Neonazi-Partei Goldene Morgenröte, die derzeit drittstärkste Kraft im griechischen Parlament ist, und sich auch in jüngsten Umfragen behaupten kann. Unter Anklage stehen Parteichef Nikos Michaloliakos, sein telegener Sprecher Ilias Kassidiaris und weitere 67 Parteimitglieder. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Es drohen lange Haftstrafen. In dieser Hinsicht könnte die Causa NSU auch für die griechischen Richter Maßstäbe setzen.

Nikolaos Michaloliakos, Parteichef der "Goldenen Morgenröte" (rechts) mit anderen Parteimitgliedern im griechischen Parlament. (YANNIS KOLESIDIS / POOL / AFP)

Spekulationen über gute Kontakte zum NSU

Dass der NSU-Prozess fünf Jahre gedauert hat, ist ungewöhnlich, aber auch verständlich angesichts der schwierigen Beweislage. Eine Mittäterschaft bei Mord kann man nicht leichten Herzens annehmen. Das Gericht musste alle Fakten zusammentragen, mit Bedacht prüfen, interpretieren. Dass die Hauptangeklagte Beate Zschäpe so lange schwieg, hat die Sache nicht einfacher gemacht, war aber auch zu erwarten. Denn kein Angeklagter ist verpflichtet, auszusagen oder sich selbst zu belasten.

Linksgerichtete Medien in Athen meinen sogar zu wissen, dass führende Köpfe der griechischen Neonazi-Partei gute Kontakte zur NSU pflegten - also ausgerechnet zu jener Gruppe, die für den Tod eines Griechen in Deutschland verantwortlich ist. So gewagt diese Spekulation ist, sie zeigt, wie wichtig es wäre, dass die politische Aufarbeitung der Mordserie weitergeht. Angeblich war ein NSU-Sympathisant im Januar 2014 sogar im T-Shirt der Goldenen Morgenröte am Oberlandesgericht München erschienen. Sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, stünde die Goldene Morgenröte in einem sehr schlechten Licht.

03.02.2018, Griechenland, Athen: Anhänger der rechtsextremen Partei «Goldene Morgenröte» in Griechenland demonstrieren mit Fackeln anlässlich einer Kundgebung zum Gedenken an einen Militärunfall von 1996. (Yoprgos Karahalis / AP / dpa)

Griechen sorgen sich um ihr Image in Europa

Ob das alles bedeutet, dass die Griechen in Deutschland zur Zielscheibe rechtsextremer Übergriffe werden? Aus heutiger Sicht ist Derartiges wohl nicht zu befürchten. Und trotzdem machen sich viele Menschen in Griechenland Sorgen über Vorurteile, die im Zuge der Euro-Krise entstanden sind: Hier die faulen Südländer, da die strengen Nordeuropäer, die Renten und Sozialhilfen kürzen. Das ist der Stoff, aus dem Konflikte entstehen, wenn man nicht rechtzeitig etwas dagegen unternimmt. Immerhin scheint sich die Krise nun zu entschärfen, da Griechenland voraussichtlich im August das laufende Rettungsprogramm erfolgreich abschließt und an die Finanzmärkte zurückkehrt - auch wenn sich die meisten Kommentatoren in Athen einig sind: Über den griechischen Patienten wird man auch in Zukunft sprechen müssen.

Der Wunsch, als Bereicherung empfunden zu werden

Gäbe es die Schuldenkrise nicht, wäre die Angst vor Stereotypen oder gar Gewalttaten eher gering. Die Griechen in Deutschland sehen sich als gut integriert und weisen nicht zuletzt darauf hin, dass sie die Ausländergruppe mit dem höchsten Abitur-Anteil bilden. Trotzdem sind sie im öffentlichen Leben - etwa in den politischen Parteien oder auch in den Medien - kaum repräsentiert. Da drängt sich die Frage auf, ob die Integration in Deutschland nur eine Bringschuld ist. Viele Griechen würden sich wünschen, dass ein Migrationshintergrund in erster Linie nicht als Bedrohung oder Unsicherheitsfaktor, sondern als Bereicherung empfunden wird. Vorausgesetzt natürlich, dass man sich an Recht und Gesetz in Deutschland hält.