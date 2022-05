Landtag Rheinland-Pfalz, Mainz, Deutschland (imago images / CHROMORANGE)

Ministerpräsidentin Dreyer, der Mainzer Oberbürgermeister Ebling und Landtagspräsident Hering eröffnen das dreitägige Fest morgen in der Landeshauptstadt Mainz. Interessierte können das völlig neu sanierte Deutschhaus - den Sitz des Landtags - besuchen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Veranstaltungen - darunter ein Festumzug und 2.500 Teilnehmenden. Es wird an den drei Tagen insgesamt mit rund 300.000 Besuchern gerechnet.

Beim gestrigen Festakt zum Landesjubiläum im Mainzer Staatstheater bezeichnete die Gastrednerin, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, ihr Heimatbundesland als das vielleicht europäischste in ganz Deutschland. So wie in den letzten 75 Jahren aus dem Bindestrich-Bundesland ein Ort geworden sei, mit dem sich die Bevölkerung identifiziere, sei aus der Europäischen Union eine Gemeinschaft geworden, zu der sich die Menschen zugehörig fühlten. Die mit dem Angriffskrieg des russischen Präsidenten Putins auf die Ukraine begonnene Zeitenwende helfe, neu auf die EU zu schauen.

Anlässlich eines Festakts Ende April sagte Landesjustizminister Meritn, Rheinland-Pfalz sei älter als die Bundesrepublik Deutschland - ganze zwei Jahre. Dem Land aus der Retorte "war kein besonderes Haltbarkeitsdatum" beschieden worden. Doch es habe sich ein gemeinsames Leben entwickelt, "ohne dass jemand seine Tradition kappen musste". Die Politik habe der Versuchung widerstanden, einen Einheitsbrei aus dem Bindestrich-Land zu machen.

Am 25. April 1947 war die Landesversammlung 1947 verabschiedet worden. Am 18. Mai wurde sie in einer Volksabstimmung angenommen - mit knapper Mehrheit von 53 Prozent. Am selben Tag wurde der Verfassungsgerichtshof samt Präsidenten eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.