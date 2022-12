Fachleute haben weiter Zweifel an der angeblichen Auflösung der Sittenpolizei im Iran. (AFP / UGC Image)

Laut dem Iran- und Islamwissenschaftler Walter Posch wurde nie gesagt, dass die sogenannte Sittenpolizei aufgelöst werde. Das habe jemand falsch übersetzt, sagte er " Zeit onlin e". Es habe nur geheißen, sie würden vorerst gestoppt. Das sei in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, um die liberalen Kreise zu beschwichtigen. Die derzeitige Aufregung liege nur an den Proteste. Posch fragt sich allerdings, ob das Regime die Streifen später wieder ohne Weiteres aktivieren könne. Möglicherweise sei das der Beginn einer Erosion, führte er aus. Diese "Sittenpolizei" bestehe aus Fanatikern, die sich als eigentlichen Kern des Regimes betrachteten. Die Staatsführung wolle sie nicht ganz aufgeben, das es um ihre treuesten Anhänger gehe. Posch spricht vom "Wesen des Islamismus im Iran".

Zudem weist er darauf hin, dass der Begriff Sittenpolizei irreführend sei. Die Gruppierung stehe nicht unter dem Kommando der Polizei. Es handele sich eher um eine Organisation aus der politischen Bewegung. Sie folgt dem Prinzip aus dem Koran, das Gute zu befehlen und das Schlechte zu verhindern. Posch spricht daher von "Moralstreife". Ihre Anfänge lägen in den Neunzigerjahren und sie existiere unabhängig von den staatlichen Strukturen und genieße Privilegien.

"Vage Äußerungen"

Fathollah-Nejad sagte , die Äußerungen des Generalstaatsanwaltes über die Auflösung der Sittenpolizei seien vage gewesen. Es habe dazu auch keine "legale Entscheidung" gegeben. Aus seiner Sicht handle es sich um eine "ganz klare Finte", die dazu gedacht sei, internationalen Druck abzubauen und vom aktuellen Generalstreik abzulenken. Im Iran selbst verfange das aber nicht, weil es den Menschen inzwischen um die Systemfrage gehe.

"Die Meldung war falsch"

Die Journalistin Gilda Sahebi kritisierte im Deutschlandfunk insbesondere die Berichterstattung über das Thema. Die Meldung über eine Auflösung der Sittenpolizei sei falsch gewesen, sagte Sahebi. Sowohl Aktivisten im Iran als auch Journalisten im Ausland hätten rasch auf den Fehler hingewiesen.

Auch regimenahe Medien hätten zeitnah reagiert. Dennoch sei die Nachricht in vielen Medien weltweit verbreitet worden. Sahebi vermutet , dass Aussagen des iranischen Generalstaatsanwalts missverstanden wurden. Dieser habe aus ihrer Sicht klarstellen wollen, dass die Justiz gar nicht für die "Sittenpolizei" zuständig sei.

Die Politikwissenschaftlerin verwies darauf, dass das iranische Regime gezielt Falschinformationen in den sozialen Medien verbreite. "Auf Twitter sind ganz viele Regimetreue unterwegs, die Propapanda-Videos und -Texte verbreiten". Der Fall mit der "Sittenpolizei" sei ein Versuchsballon gewesen, meinte Sahebi. "Die wollten gucken, wie weit glauben uns die Medien noch".

Unterschiedliche Interpretationen möglich

ARD-Korrespondentin Karin Senz erklärte, die Aussagen des Generalstaatsanwaltes ließen sich unterschiedlich interpretieren. Beobachter gingen davon aus, dass eventuell nur die mobilen Einheiten auf der Straße wegfielen oder dass ihre Aufgaben eine andere Einheit übernehme. Der staatliche Fernsehsender Al-Alam habe zudem darauf verwiesen, dass kein offizieller Beamter das Ende der Sittenpolizei bis jetzt bestätigt habe.

Die Sittenpolizei untersteht - so wie die Polizei - dem Innenministerium und letztlich auch dem religiösen Führer der Islamischen Republik, Ayatollah Chamenei.

Viele folgen dem Aufruf zum Streik

Unterdessen folgten offenbar zahlreiche Geschäftsleute einem Aufruf der Protestbewegung zu einem dreitägigen Generalstreik. Auf Videos in den sozialen Medien waren geschlossene Geschäfte in mehreren Innenstädten zu sehen, wie etwa im Basar der Hauptstadt Teheran. Auch in Isfahan, Schiraz und vielen kleineren Städten sollen Händler ihre Läden nicht geöffnet haben.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Augenzeugen, die Basidsch-Miliz habe ihre Präsenz im Zentrum Teherans massiv verstärkt.

Die Revolutionsgarden kündigten an, hart gegen - so wörtlich - Krawallmacher, Schläger und Terroristen vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.