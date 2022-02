Thomas Bach, Präsident des IOC, schwenkt bei der Abschlussfeier in Peking die Olympische Flagge. (Michael Kappeler/dpa)

Die WESTFÄLISCHEN NACHRICHTEN aus Münster notieren:

"Olympia auf Schnee und Eis ist zur Propaganda verkommen. 2014 die Putin-Show, jetzt das Muskelspiel der Chinesen - wie erwartet, perfekt organisiert. Aber sündhaft teuer, zensiert, überwacht und alles andere als nachhaltig. Dazwischen Pyeongchang mit der inszenierten koreanischen Verbrüderung auf Zeit. Im Zuge der Vergabe der Spiele hat das Internationale Olympische Komitee in den vergangenen Jahren kläglich versagt."

Ähnlich sieht es die FRANKFURTER RUNDSCHAU:

"Selten haben Olympische Winterspiele die Ideale der Wettkämpfe so wenig verwirklicht wie die in China. Das Internationale Olympische Komitee versuchte mit den chinesischen Olympiaplanern krampfhaft, einen Hort der Glückseligkeit zu erschaffen. Das gelang ihnen nicht. Das verhinderten nicht nur Medienberichte über die Diktatur, die eine gewaltige Überwachungsmaschinerie betreibt, Proteste gewaltsam niederschlägt und reihenweise Leute einsperrt, weil sie im Journalismus oder in der Wissenschaft arbeiten."

Im Nachrichtenmagazin SPIEGEL heißt es:

"Das Image der Olympiamacher war schon vorher ruiniert. Doch nach den Winterspielen in Peking weiß auch der Letzte: Das Internationale Olympische Komitee ist endgültig zu einer heuchlerischen, seelenlosen Profitmaschine verkommen. Schon allein Olympische Spiele in Peking zu veranstalten, beschädigt die Werte, die IOC-Chef Bach wie eine Monstranz vor sich herträgt: Fairness, Weltoffenheit, Menschenrechte, Frieden und Freundschaft. Ein Olympia-Ausrichter China offenbart all dies als pure Heuchelei."

Die NÜRNBERGER NACHRICHTEN bilanzieren:

"Es waren technisch perfekte, aber eiskalte Winterspiele, die so auch auf dem Mond hätten stattfinden können, und die allein durch die Teilnehmer belebt wurden. Auch wenn es in vier Jahren in Cortina D‘Ampezzo wieder bescheidener, aber herzlicher zugehen soll, dürfen die Sportler nicht vergessen, in welche unangenehme Rolle sie das IOC bei diesen Propaganda-Spielen gezwungen hat. Der Leistungssport, gelebt von so vielen klugen Menschen, muss selbstbewusster und lauter werden."

Die NEUE PRESSE aus Coburg fordert:

"Peking 2022 muss einmalig bleiben, weil der Missbrauch des Sports für politische Zwecke ein Ende haben muss. Der Sport darf sich also nicht in Zurückhaltung üben, sondern muss sich gegen diese Auswüchse wehren, um den Mythos Olympia nicht noch weiter verblassen zu lassen. Eine rote Linie bei Olympia-Vergaben - wie vom Verein Athleten Deutschland vorgeschlagen - ist ein wichtiger Diskussionsbeitrag."

