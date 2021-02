Eine BR- und NDR-Datenanalyse von hunderttausenden Pressemeldungen der Polizei zeigt regional große Unterschiede, wie die Polizei mit der Nennung der Nationalität Tatverdächtiger umgeht.

Die umfangreiche Recherche des BR und des NDR hat Polizeipressemeldungen aus den Jahren 2014 bis 2020 ausgewertet. Dabei zeige sich ein sehr uneinheitliches Bild: "Manche erwähnen die Nationalitäten fast nie, andere in fast jeder vierten Meldung." Menschen aus Afghanistan, Algerien, der Türkei und Syrien seien in den Pressemitteilungen aber deutlich überrepräsentiert. Das heißt: Die Herkunft wird dort öfter genannt als bei Deutschen.



Es besteht also ein deutliches Missverhältnis zur Gesamtzahl der ermittelten Tatverdächtigen. In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamts werden Deutsche demnach deutlich öfter als Tatverdächtige ausgewiesen als Menschen aus den oben genannten Ländern.

Kriminologe: "Verzerrtes Bild"

Tobias Singelnstein, Kriminologe der Ruhr Universität Bochum, sieht angesichts der Ergebnisse der Datenauswertung "die Gefahr, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein sehr verzerrtes Bild über die Kriminalitätswirklichkeit entsteht". In der Regel gebe es keinen Zusammenhang zwischen einer Tat und der Nationalität des Tatverdächtigen. Viel wichtiger seien individuelle Lebensumstände.

BDK fordert einheitliche Regelung

BR und NDR machen große regionale Unterschiede in der Herkunftsnennung aus. Nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch innerhalb der Länder bei einzelnen Polizeipräsidien. Häufig erfolgten nach Polizeimeldungen mit Herkunftsnennung in Sozialen Medien Vorverurteilungen von Tatverdächtigen.



Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter (BDK), sagte, es sei mehr als überfällig, "dass die Innenministerkonferenz sich dieses Themas annimmt und eine gemeinsame Leitlinie erarbeitet".

Innenminister scheiterten 2019 mit einheitlicher Regel

2019 hatte die Konferenz der Innenminister versucht, sich auf eine Regelung zu einigen, konnte aber keinen Konsens erzielen. NRW-Innenminister Reul (CDU) hatte das Thema auf die Agenda gesetzt. Er hatte angekündigt, dass in NRW die Polizei künftig immer die Herkunft von Straftätern nennen solle. Doch einen entsprechenden Erlass gibt es bis heute nicht in Nordrhein-Westfalen, denn diese Regelung ist auch in der Landesregierung aus CDU und FDP umstritten.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.