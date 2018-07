Facebook hat nach Presseinformationen einer Analysefirma bis auf Weiteres die Auswertung von Nutzerdaten untersagt.

Das soziale Netzwerk untersuche nun, ob einige der zwischen dem Dienstleister und dessen Kunden geschlossenen Verträge Nutzungsbedingungen verletzt haben könnten, schreibt das "Wall Street Journal". Zu den Kunden der in Boston ansässigen Firma Crimson Hexagon gehören demnach US-Regierungsbehörden sowie eine Kreml-nahe russische Nichtregierungsorganisation. Ein Manager verteidigte die Arbeit des Unternehmens in einem Blogeintrag als legal. Man nutze lediglich öffentlich frei zugängliche Informationen, etwa um den Erfolg von PR-Kampagnen zu messen.



Facebooks Vorgehen gilt als Konsquenz aus dem Skandal um die Weitergabe der Daten von 87 Millionen Nutzern an die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Das Unternehmen unterstützte 2016 das Wahlkampfteam des späteren US-Präsidenten Trump.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.