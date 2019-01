Gesundheitsminister Spahn will Implantate in einer Datenbank verzeichnen lassen.

Der CDU-Politiker legte dazu jetzt einen Gesetzentwurf vor. Spahn sagte der "Rheinischen Post", die Datenbank solle Patienten mehr Sicherheit geben, wenn sie beispielsweise Knieprothesen, Herzschrittmacher oder andere Implantate eingesetzt bekämen. Das Register gebe Auskunft darüber, wer wann wem etwas eingebaut habe. Im Fall von Komplikationen könne man alle Patienten informieren, die ein solches Implantat in sich trügen.



Das Gesetz soll in einem Jahr in Kraft treten. Spahn geht davon aus, dass der Aufbau des Registers bis zu fünf Jahre dauern wird.



Der Gesundheitsminister drohte den Krankenkassen außerdem Sanktionen an, wenn sie die sogenannten elektronischen Patientenakten nicht erstellen. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Patientenakten ab 2021 verfügbar sind.