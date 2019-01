Nach Kritik an seiner Informationspolitik hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Aussage zurückgenommen, bereits im Dezember über die Online-Attacke gegen Politiker und Prominente Bescheid gewusst zu haben. Man sei Anfang Dezember nur von einem einzigen Bundestagsmitglied über fragwürdige Bewegungen auf dessen E-Mail- und Social-Media-Accounts informiert worden, teilte die Behörde schriftlich mit. Zu dem Zeitpunkt seien alle Beteiligten von einem Einzelfall ausgegangen.

Weiter hieß es, einen Zusammenhang dieses Falls und vier weiterer Fälle mit der massenhaften Veröffentlichung persönlicher Daten von Politikern und Prominenten habe die Behörde erst am 4. Januar feststellen können. Das Bundesamt korrigierte damit frühere Aussagen seines Präsidenten Schönbohm. Dieser hatte dem Fernsehsender Phoenix am Freitag gesagt, man habe bereits frühzeitig im Dezember mit einzelnen Abgeordneten gesprochen.

Barley will Vorgaben prüfen

Bundesjustizministerin Barley denkt in Folge des hundertfachen Datendiebstahls über strengere Gesetze nach. Die SPD-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", ihr Ministerium prüfe zurzeit, ob es strengere Vorgaben für die Sicherheitsstandards von Internet- und Softwareunternehmen geben müsse.



Am Freitag war bekannt geworden, dass private Daten von Politikern und Prominenten im Internet veröffentlicht worden waren. Dabei handelt es sich unter anderem um Handynummern und Adressen, Briefe, Kopien teils sehr persönlicher Dokumente, aber auch um private Informationen, Chats und Sprachnachrichten aus dem Familienkreis. Einige Informationen wurden schon 2017 ins Netz gestellt, in großem Umfang aber erst im vergangenen Monat veröffentlicht. Das Bundeskriminalamt und das Kanzleramt hatten nach eigenen Angaben erst in der Nacht zuvor davon erfahren.

Viele offene Fragen

Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Bundestagsfraktion der Grünen stellte nach einem Bericht der "Rheinischen Post" Strafantrag gegen Unbekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Bundestag erfuhr, geht das BSI derzeit davon aus, dass die Daten aus öffentlichen Bereichen des Internets wie sozialen Medien oder Webauftritten stammen sowie teilweise aus privaten Clouds. Laut "Bild"-Zeitung haben die deutschen Sicherheitsbehörden inzwischen den US-Geheimdienst NSA um Hilfe bei der Aufklärung gebeten.



Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, deren Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) die Ermittlungen führt, arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Aufklärung. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden derzeit aber keine weiteren Auskünfte gegeben, teilte ein Sprecher mit.

Datenschutzbeauftragte fordert bessere Aufklärung

Die scheidende Bundesdatenschutzbeauftragte Voßhoff (CDU) forderte von der Politik eine bessere Aufklärung über die Gefahren der Digitalisierung. Der Fall zeige wieder, dass mit der Digitalisierung zwingend ein hohes Maß an Sicherheit einhergehen müsse, sagte Voßhoff dem NDR. Allerdings müsse auch jeder Bürger selbst dafür sorgen, dass die technischen Voraussetzungen dafür gegeben seien.



So sollten Passwörter komplexer gestaltet werden und die Sicherheitssoftware stets auf dem neuesten Stand sein. Auch sollte sich jeder fragen, welche persönliche Daten tatsächlich in die Öffentlichkeit gehörten, so die CDU-Politikerin.