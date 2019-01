Bundesinnenminister Seehofer hat den Vorwurf zurückgewiesen, die Ermittlungsbehörden seien nach dem massenhaften Datendiebstahl zu lange untätig gewesen.

Die Verantwortlichen hätten im Gegenteil sehr rasch, sehr effizient und rund um die Uhr gehandelt, sagte Seehofer in Berlin. Die Betroffenen seien bereits am letzten Freitag informiert worden. Der jetzt gefasste Täter sei am Sonntag identifiziert worden. Seehofer betonte, für die Betroffenen sei der Datendiebstahl sicher schmerzhaft. Er sehe aber keinen Anlass für eine Veränderung der Ermittlungsarbeit. Jedem müsse klar sein, dass er für den Umgang mit sensiblen Daten selbst die größte Verantwortung trage. Mit Blick auf die Gesetzeslage kündigte Seehofer an, dass er das geplante IT-Sicherheitsgesetz noch im ersten Halbjahr vorlegen wolle. Dabei stehe der Verbraucherschutz im Mittelpunkt. Auch solle das Cyber-Abwehrzentrum ähnlich wie das Terror-Abwehrzentrum ausgebaut werden.