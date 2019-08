Die Sommerinterviews von ARD und ZDF mit den Spitzenvertretern der Parteien konzentrierten sich in diesem Jahr vor allem auf das Thema Umwelt.

Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Datenjournalismus-Projekts "Einfacher Dienst". Dafür wurden die Bestandteile der Fragen und Antworten verschiedenen Kategorien zugerechnet und die Anteile an der Redezeit miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass mit 24 Prozent der gesamten Redezeit Umweltfragen das beherrschende Sachthema waren. Im Jahr zuvor war dies noch der Themenkomplex Flucht und Asyl gewesen. Damals bezogen sich 29 Prozent der Interviewzeit auf dieses Thema, in diesem Jahr nur 3 Prozent.

Konzentration auf Macht- und Flügelfragen

Die meiste Redezeit wurde jedoch nicht für ein Sachthema, sondern für Fragen und Antworten rund um die jeweilige Partei und die eigene Person verwendet. Das waren nach Einschätzung der Datenjournalisten rund 36 Prozent der Zeit. Der Anteil sei demnach im Vergleich zu 2018 gestiegen. In einigen Interviews lag der Anteil noch deutlich höher. So wurden im Interview des ZDF mit der kommissarischen SPD-Vorsitzenden Manuela Schwesig fast zwei Drittel der Zeit für diesen Themenkomplex verwendet.



"Einfacher Dienst" verweist außerdem darauf, dass sich die Sachthemen in ihrer Gewichtung von dem unterscheiden, was Bürgerinnen und Bürger in Umfragen als für sie bedeutendste Themen angeben. Dort würden etwa Bildung und soziale Ungerechtigkeit genannt. In den Sommerinterviews habe sich das aber nicht widergespiegelt.