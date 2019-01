Im Zusammenhang mit der jüngsten Datenaffäre hat es eine Festnahme gegeben.

Es handele sich um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen, teilte das Bundeskriminalamt mit. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das BKA hätten dessen Wohnung am Sonntag durchsucht und den Tatverdächtigen festgenommen. Die Öffentlichkeit solle am Mittag informiert werden. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Festgenommene sei in vollem Umfang geständig.



In dem Ermittlungsverfahren geht es um den Verdacht des Ausspähens und der unberechtigten Veröffentlichung personenbezogener Daten von Politikern, Journalisten und anderen Personen im Internet.