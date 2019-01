Im Zusammenhang mit der jüngsten Datenaffäre hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Es handele sich um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen, teilten das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Die Wohnung des Verdächtigen sei am Sonntag durchsucht worden. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Festgenommene sei in vollem Umfang geständig. Das BKA will gegen Mittag Details bekanntgeben.



Vergangene Woche war eine große Anzahl von persönlichen Daten und Dokumenten im Internet veröffentlicht worden. Betroffen sind rund 1.000 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter Politiker, Journalisten und Künstler. Bei dem entwendeten Material handelt es sich um Kontaktdaten wie Telefonnummern, Anschriften oder E-Mail-Adressen. In etwa 50 bis 60 Fällen seien private Daten veröffentlicht worden, offenbar auch Fotos, Chatverläufe, Bewerbungsschreiben und Kopien von Personalausweisen.