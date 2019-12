Wegen bekanntgewordener Sicherheitslücken beim digitalen Gesundheitsdatennetzwerk für Kliniken, Krankenkassen und Mediziner ist die Ausgabe von Praxis- und Arztausweisen gestoppt worden.

Das teilte die zuständige Gesellschaft "Gematik" dem "Handelsblatt" mit. Bereits ausgegebene Karten zurückzuholen, hält sie nicht für nötig. Ein IT-Experte widersprach dem jedoch in der Zeitung. Unbefugte könnten sonst auch in Zukunft sensible Gesundheitsdaten einsehen.



Zuvor hatten das Magazin "Der Spiegel" und der Norddeutsche Rundfunk über die Lücke berichtet. Demnach hatten IT-Experten unter anderem ein Datenleck bei einem Anbieter für die elektronischen Chipkarten entdeckt, mit denen sich Ärzte und Praxen Zugang zu dem verschlüsselten Netzwerk verschaffen können.



Die sogenannte Telematikinfrastruktur soll das Gesundheitssystem vernetzen und demnächst auch Zugriff auf elektronische Patientenakten ermöglichen. Zuständig für den Aufbau und die Sicherheit ist die "Gematik"-Gesellschaft. Eine Mehrheit der Anteile daran hält das Bundesgesundheitsministerium.