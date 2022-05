Xinjiang Police Files

So finde sich in dem etwa 10 Gigabyte großen Datensatz eine bislang unbekannte Rede des ehemaligen Parteichefs der Region Xinjiang, Chen Quanguo, aus dem Jahr 2017, in der es heißt, jeder Gefangene, der versuche zu entkommen, sei "zu erschießen". Auf Bildern seien Sicherheitskräfte mit Sturmgewehren zu sehen. Ein Foto zeige zudem einen Häftling in einem sogenannten Tigerstuhl - einer Foltervorrichtung, bei der die Beine überdehnt werden. Der Datensatz wurde demnach dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz zugespielt. Er teilte ihn mit insgesamt 14 westlichen Medien - darunter die BBC, USA Today und "El Pais".