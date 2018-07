Im Deutschen Bundestag sind Frauen bekanntlich unterrepräsentiert. Aber wussten Sie auch, dass seit 1949 auf die zehn häufigsten Vornamen von Männer so viele Abgeordnete kamen wie auf alle weiblichen Parlamentarierinnen zusammen?

Dies ist nur eine Auffälligkeit in der Zusammensetzung des Bundestages, auf die zwei Datenanalysen aufmerksam machen. Den Vornamen hat sich "einfacher Dienst" in seinem Projekt "Namen an der Tür – Wer sitzt im Bundestag?". angenommen. Die Auswertung der Vornamen der Abgeordneten bietet einen Blick auf den gesellschaftlichen Wandel. Heinrich, Hans und Hermann – das waren die "Top 3" der ersten Wahlperiode. Unter die ersten zehn des heutigen Parlamentes schafft es von ihnen keiner mehr. Und einen Adolf, der in der ersten Legislaturperiode noch fünfmal vorkam, sucht man seit 2002 im Parlament vergebens.

"Maria" kommt auf Platz 62

In der Rangliste der häufigsten Vornamen im "ewigen Bundestag" wird plastisch, wie unterrepräsentiert Frauen sind: Maria, der häufigste Frauenvorname, kommt mit 49 Einträgen auf Platz 62. Und, es wurde schon angedeutet, mit den zehn häufigsten männlichen Vornamen - Walter, Josef, Heinrich, Franz, Klaus, Hermann, Wolfgang, Karl, Peter und Hans – finden sich in etwa so viele Parlamentarier seit 1949, wie es weibliche Abgeordneten überhaupt gab.

Blickt man auf die Ministerämter - auch das hat "einfacher Dienst" getan - fällt der Unterschied genau so klar aus, und zwar nicht nur quantitativ: Ja, immer mehr Frauen Ämter übernehmen auf Bundes– und Landesebene Ministerposten, manche Kernressorts sind ihnen aber bisher verwehrt. Eine Außenministerin gab es noch nie, und kein Land hat eine Innenministerin.

Muslime, Alleinstehende und Dorfebewohner - allesamt unterrepräsentiert

Vor kurzem hat auch die "Süddeutsche Zeitung" ein interessantes Datenprojekt zum Bundestag veröffentlicht. Hier wurde die Zusammensetzung des Parlaments unter verschiedenen Gesichtspunkten mit der der Gesamtbevölkerung verglichen. Ergebnis: gemessen an der Normalität im Land sind Muslime stark unterrepräsentiert, so wie Alleinstehende oder Menschen mit Behinderung. Auch Menschen, die auf dem Dorf wohnen oder die Schule mit dem Hauptschulabschluss verlassen haben, kommen im echten Leben sehr häufig vor - in der Volksvertretung findet man sie kaum.