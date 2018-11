In Deutschland leben immer weniger Kinder - und ihre Lebenssituation wird weiterhin entscheidend durch den familiären Hintergrund geprägt. So steht es im diesjährigen Sozialbericht, den das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Trotz guter Wirtschaftslage stagniert demnach der Anteil der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen bei 15 Prozent.

Dem Datenreport zufolge waren im vergangenen Jahr 16 Prozent der Personen in Privathaushalten minderjährig. Vor 20 Jahren lag ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung noch bei 19 Prozent. Er ist also deutlich gesunken - mit negativen Folgen unter anderem für die demografische Entwicklung und die Sicherung der Sozialsysteme.



Die gesundheitliche Situation von Kindern hat sich in dieser Zeit zwar verbessert; wenn sie in Elternhäusern mit niedrigerem sozioökonomischen Status aufwachsen, sind ihre Chancen auf ein gesundes Leben jedoch geringer. Laut dem Sozialbericht haben diese Kinder häufiger psychische Probleme oder sind verhaltensauffällig. Sie treiben außerdem seltener Sport, ernähren sich ungesünder und sind häufiger übergewichtig.



Das Elternhaus hat den Angaben zufolge auch Auswirkung auf die Schulwahl. 2017 hatten 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien Eltern mit Abitur oder Fachhochschulreife. Die umgekehrte Beobachtung lässt sich an Hauptschulen machen: Dort hatten nur 16 Prozent der Kinder Eltern mit einem hohem Schulabschluss.



Der Sozialbericht ergab des Weiteren, dass an Gymnasien und Hauptschulen die Belastung besonders groß zu sein scheint. Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die diese Schulformen besuchen, gaben an, nach dem Unterricht erschöpft zu sein. Ein Drittel von ihnen beklagt, neben der Schule kaum Zeit zu haben, um Freunde zu treffen.



Der "Datenreport - Sozialbericht" wird alle zwei Jahre erstellt und ist ein Gemeinschaftswerk des Statistischen Bundesamtes, des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) und der Bundeszentrale für politische Bildung.