Die Corona-Pandemie hat die soziale Ungleichheit in Deutschland verstärkt. Das geht aus dem heute veröffentlichten Datenreport des Statistischen Bundesamts hervor. Wichtige Faktoren sind Arbeitsplatzsicherheit und der Zugang zu Bildung.

In dem Datenreport heißt es, bis zu jeder fünfte Ungelernte, einfache Angestellte und Bezieher von Niedrigeinkommen berichtet von finanziellen Schwierigkeiten. Auch hätten Menschen aus dieser Gruppe häufiger ihren Job verloren. Menschen mit höherer formaler Bildung und qualifizierteren Jobs berichten zwar ebenfalls von finanziellen Nöten wegen Corona - in der Gruppe ist es aber nur jeder Zehnte.



Weitere soziale Faktoren wirken sich ebenfalls stark aus: Jede Vierte Alleinerziehende und jede Vierte Selbstständige waren betroffen, Zugewanderte spürten negative Folgen der Krise fast doppelt so häufig wie Menschen ohne Migrationshintergrund.

Bildungschancen hängen weiter in hohem Maß von der Herkunft ab

Der Abstand zwischen Arm und Reich ist laut den an der Erhebung beteiligten Experten in Deutschland über lange Zeit gewachsen und habe ein hohes Niveau erreicht. Die Bildungschancen in Deutschland hängen nach wie vor stark von der sozialen Herkunft ab. In der Corona-Krise zeige sich einmal mehr, dass auch materielle Voraussetzungen Bildungschancen beeinflussten. Auffällig sei dies vor allem bei digitalen Unterrichtsformaten, für die Computer und Tablets benötigt würden.



Auch im Homeoffice zeige sich die soziale Ungleichheit: Menschen in Berufen im unteren Drittel der Einkommensverteilung arbeiteten im ersten Lockdown nur selten von Zuhause aus: weniger als 6 Prozent. Im oberen Einkommensdrittel waren es fast zwei Drittel dieser Berufsgruppen, die zumindest zum Teil im Homeoffice arbeiteten.



Die soziale Ungleichheit zeige sich auch in den Einstellungen und Wahrnehmungen der Bürger. Nur knapp die Hälfte der Bevölkerung sieht das eigene Bruttoeinkommen als gerecht an. Die derzeitige Einkommensverteilung werde von Niedrigverdienern überwiegend als ungerecht wahrgenommen. Sehr hoch sei auch der Anteil derjenigen, die sich dafür aussprächen, dass sich der Staat für den Abbau von Einkommensunterschieden engagieren solle. Das befürworten in Westdeutschland laut Datenreport mittlerweile fast drei Viertel der Menschen. In Ostdeutschland sind es rund 80 Prozent.



Der Datenreport wird herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Zusammenarbeit mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Er erscheint als Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

