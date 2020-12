Wegen eines Verstoßes gegen Datenschutzregeln der Europäischen Union hat Irland eine Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro gegen Twitter verhängt.

Das teilten die Behörden in Dublin mit. Es ist das erste Mal, dass ein US-Konzern im Rahmen der vor zwei Jahren in Kraft getretenen Datenschutzverordnung zur Rechenschaft gezogen wird. In Irland befindet sich der Hauptsitz von Twitter in Europa. In dem Fall hatte es der Konzern sowohl versäumt, die europäischen Datenschützer innerhalb von 72 Stunden über einen Regelverstoß zu informieren, als auch diesen zu dokumentieren.

