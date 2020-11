Die Bundesnetzagentur warnt vor Weihnachtsgeschenken, die von außen übers Internet gesteuert und angewählt werden können.

Diese könnten Funkstörungen verursachen oder die Gesundheit von Menschen gefährden, hieß es von der Bonner Behörde. Zudem könne die Datensicherheit beeinträchtigt werden. Manche Geräte verfügten auch über Funktionen, die in Deutschkand verboten seien.



So gelte für per App gesteuerte Roboter, sprechende Puppen oder vernetzte Kuscheltiere in Deutschland ein Verbot, wenn sie mithören oder heimlich beobachten können. Auch sogenannte Smartwatches, die neben der normalen Telefonfunktion über eine Abhörfunktion verfügen, seien verboten. Diese würden häufig unter dem Begriff "Babymonitoring" beworben. Gerade bei sehr billigen Produkten im Online-Handel sollten die Verbraucher skeptisch sein, so die Bundesnetzagentur.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.