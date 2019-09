Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich heute mit Haftungsfragen im Zusammenhang mit sogenannten Facebook-Fanseiten.

Diese Seiten werden etwa von Unternehmen, Vereinen oder Kultureinrichtungen betrieben. Im Kern geht es um die Frage, in welchem Maße der Seitenbetreiber für die Verarbeitung von Nutzerdaten mitverantwortlich ist. Geklagt hat die Landesdatenschutz-Behörde in Schleswig-Holstein. Sie hatte von der Wirtschaftsakademie des Bundeslandes verlangt, ihre Seite bei Facebook zu deaktivieren, weil dort personenbezogene Daten erhoben wurden, ohne dass die Nutzer davon wussten.



Der Europäische Gerichtshof hatte in dem Fall bereits im vergangenen Jahr befunden, dass der Seitenbetreiber eine datenschutzrechtliche Mitverantwortung trägt. Das Bundesverwaltungsgericht muss nun entscheiden, wie weit diese Mitverantwortung geht.