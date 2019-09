Deutschland und Frankreich wollen bei der Sicherung sensibler Firmendaten künftig enger zusammenarbeiten.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier kündigte nach einem Treffen des deutsch-französischen Wirtschaftsrats in Paris an, dass die beiden Regierungen eine gemeinsame Cloud für Informationen planen. Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Le Maire geht davon aus, dass vor allem Firmen aus dem Rüstungsbereich von dem Projekt profitieren werden.



Deutsche und französische Fachleute für Datensicherheit arbeiten seit Jahren gemeinsam an Strategien beim sogenannten Cloud-Computing. Die USA und China gelten bisher als führend in diesem Technologie-Bereich.