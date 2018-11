Facebook hat möglicherweise lange vor Bekanntwerden der Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 von Daten-Manipulationen durch das Land gewusst.

In einem Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments wurde der Facebook-Lobbyist Allan mit dem Verdacht konfrontiert, das Unternehmen habe bereits 2014 entsprechende Hinweise erhalten. Der Ausschussvorsitzende berief sich dabei auf interne E-Mails des Unternehmens. Demnach hatte ein Techniker Facebook mitgeteilt, dass von einer russischen IP-Adresse massenweise Daten angezapft würden. Allan bezeichnete die Vorwürfe als parteiisch und irreführend.



Er vertrat bei der Anhörung den Facebook-Chef Zuckerberg, der ein persönliches Erscheinen trotz wiederholter Anfragen abgelehnt hatte. An der Sitzung nahmen auch Parlamentarier anderer Länder teil, die sich an der Untersuchung beteiligen. Facebook war in der Vergangenheit immer wieder für seinen Umgang mit Datenschutz in die Kritik geraten.