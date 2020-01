Im Jahr 2019 haben die Behörden in Deutschland mindestens 185 Mal Bußgelder verhängt, weil Unternehmen nicht richtig mit den Daten ihrer Kunden umgegangen sind.

Das "Handelsblatt" hatte bei den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer nachgefragt, von fast allen Ländern liegen Zahlen dazu vor. Die meisten Strafen für Verstöße gegen die wegen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gab es demnach in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Berlin, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Konkrete Fälle mit den drei höchsten Bußgeldern

Das höchste Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro wurde dem "Handelsblatt" zufolge von der Berliner Datenschutzbeauftragten gegen die Immobilienfirma Deutsche Wohnen verhängt. Das Unternehmen habe personenbezogene Daten von Mietern in einem Archivsystem gespeichert, bei dem nicht mehr erforderliche Daten unlöschbar waren. Das zweithöchste Bußgeld waren knapp zehn Millionen Euro, die der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber gegen den Mobilfunk- und Festnetzkonzern 1&1 Drillisch erließ. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, sich nicht ausreichend gegen den Zugriff Dritter auf persönliche Kundendaten zu schützen. Mit dem dritthöchsten Bußgeld in Höhe von 294.000 Euro sanktionierte der Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen einen Verstoß gegen den Beschäftigtendatenschutz. So wurde laut "Handelsblatt" eine "unnötig lange" Speicherung und Aufbewahrung von Personalakten geahndet sowie eine "überbordende" Datenerhebung im Personalauswahlverfahren, bei der Gesundheitsdaten abgefragt wurden.



Die Datenschutz-Grundverordnung ist sei Mai 2018 in Kraft. Sie macht Unternehmen und Organisationen Vorgaben für die Speicherung von Daten. Zum Beispiel müssen Daten von Nutzern ausreichend gesichert sein. Außerdem müssen Unternehmen auch jede Datenpanne melden. Laut "Handelsblatt" gab es im letzten Jahr die meisten gemeldeten Pannen in Bayern, nämlich rund 5000. Bundesweit wurden rund 21.000 Datenpannen gemeldet.