Der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz soll 35 Millionen Euro Strafe zahlen, weil er gegen den Datenschutz verstoßen hat.

Der Konzern habe Hunderte Mitarbeitende des Servicecenters in Nürnberg überwachen lassen, hieß es in der Begründung des zuständigen Datenschutzbeauftragten. So seien zum Teil intime Details zu den privaten Lebensumständen umfangreich erfasst und gespeichert worden. Nach Urlaubs- und Krankheitsabwesenheiten hätten Vorgesetzte Gespräche geführt und in etlichen Fällen nicht nur konkrete Urlaubserlebnisse, sondern auch Krankheitssymptome und Diagnosen dokumentiert. Einige Vorgesetzte hätten sich auch "über Einzel- und Flurgespräche ein breites Wissen über das Privatleben ihrer Mitarbeitenden angeeignet, das von eher harmlosen Details bis zu familiären Problemen sowie religiösen Bekenntnissen reichte", hieß es.



H&M kündigte an, den Bescheid eingehend zu prüfen. Der Konzern entschuldigte sich zugleich bei den betroffenen Mitarbeitenden und erklärte, er übernehme die volle Verantwortung. Gleich nach Bekanntwerden des Falls habe man Verbesserungen in dem Servicecenter vorgenommen, unter anderem seien die interne Kontrolle des Datenschutzes gestärkt und Führungskräfte und Mitarbeitende geschult worden, hieß es. Zudem kündigte H&M an, alle betroffenen Mitarbeitenden zu entschädigen.



Nach Angaben des zuständigen Datenschutzbeauftragten handelt es sich um das bisher höchste in Deutschland verhängte Bußgeld nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung im Mai 2018 und das zweithöchste in Europa. Im vergangenen Jahr wurde gegen Google von Frankreichs Datenschutzbehörde eine Strafe von 50 Millionen Euro verhängt.

