In Australien geht eine Regulierungsbehörde gegen Google vor, um einen stärkeren Datenschutz durchzusetzen.

In der Klage der Wettbewerbs- und Verbraucherkommission heißt es, Google habe Nutzer von Android-Smartphones bei der Erfassung des Standorts in die Irre geführt. Um einer Speicherung der Daten zu widersprechen, mussten die Nutzer demnach zwei verschiedene Einstellungen verändern. Dies habe Google fast zwei Jahre lang verschwiegen. Dadurch seien in vielen Fällen Bewegungsdaten gesammelt worden, obwohl die Verbraucher dies abgelehnt hätten. Google erklärte, man werde die Vorwürfe prüfen und bei der Aufklärung mit den Behörden zusammenarbeiten.