Die irische Datenschutzbehörde hat gegen den Messengerdienst WhatsApp eine Rekordstrafe von 225 Millionen Euro verhängt.

Nach Ansicht der Behörde hat das Unternehmen gegen europäische Datenschutzbestimmungen verstoßen. Es seien persönliche Daten von Nutzern an andere Unternehmen des Mutterkonzerns Facebook weitergegeben worden, ohne das ausreichend transparent zu machen.



Die Datenschutzbehörde forderte das Unternehmen auf, die Kommunikation mit seinen Nutzern zu ändern, um die EU-Vorschriften künftig einzuhalten. Whatsapp erklärte, die Strafe sei unverhältnismäßig und kündigte Einspruch an.



Die Untersuchung gegen das Unternehmen, das in Irland seinen europäischen Hauptsitz hat, war im Dezember 2018 eröffnet worden, nachdem die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft trat. Es ist die zweite und höchste Strafe, die die Behörde seitdem verhängt hat. Im vergangenen Jahr war gegen Twitter wegen eines Sicherheitsverstoßes eine Strafe in Höhe von 450.000 Euro verhängt worden.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.