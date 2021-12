Prof. Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BfDI, Deutschland (IMAGO / Metodi Popow)

Die Politik müsse zunächst konkrete Ziele benennen, die mit der Erfassung der Daten erreicht werden sollten, sagte Kelber dem "Handelsblatt". Ein Impfregister könnte nach Ansicht zahlreicher Fachleute die Impfkampagne erleichtern. Die Argumentation lautet, damit lägen gesichertere Daten zur Impfsituation in Deutschland vor als bisher. Ungeimpfte könnten gezielt angesprochen werden. Kritiker bemängeln, mit den Daten könne eine allgemeine Impfpflicht leichter durchgesetzt werden.

Kritik äußerte Kelber auch an der Ausgestaltung der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Die Nachweise würden personen- und statusspezifisch dokumentiert und die Daten bis zu sechs Monate aufgehoben. Das sei in den meisten Fällen unnötig. Für die Zutrittskontrolle genüge der entsprechende Nachweis.

