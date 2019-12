Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Kelber, hat vor Sicherheitslücken in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen gewarnt.

Der SPD-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", die Zahl solcher Gefährdungen müsse massiv reduziert werden. Um sich besser gegen Hackerangriffe zu wappnen, könne man das bestehende Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur auf weitere Teile des Gesundheitsbereichs ausweiten. Wichtig sei aber auch, dass in den Gesundheitseinrichtungen nicht mit abgelaufenen Betriebssystemen oder unsicheren Cloud-Diensten gearbeitet werde, betonte Kelber.



Der Datenschutzbeauftragte kündigte an, im kommenden Jahr das Personal in den zuständigen Referaten aufzustocken.